¡ÚÍè½µ¤ÎÃíÌÜºàÎÁ¡ÛÊÆFRB´Ø·¸¼ÔÈ¯¸À¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë°ìÈÌ¶µ½ñ±éÀâ¤ËÃíÌÜ
¡¡º£½µ¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÌÜÎ©¤Ã¤¿ÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¤ÎÈ¯É½Í½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃíÌÜ¤ÏÊÆFRB´Ø·¸¼Ô¤ÎÈ¯¸À¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î°ìÈÌ¶µ½ñ±éÀâ¤Ç¤¹¡£
¡¡22Æü¤«¤é24Æü¤Þ¤ÇÁ´ÊÆ´ë¶È¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¶¨²ñ(NABE)¤Ë¤è¤ëÂè42²óNABE·ÐºÑÀ¯ºö¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹(42nd Annual NABE Economic Policy Conference)¤¬¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C.¤Î¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Ò¥ë¥È¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£23Æü¤Ë¥¦¥©¥éーFRBÍý»ö¤¬¡Ö·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤È¶âÍ»À¯ºö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡¢24Æü¤Ë¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¤È¥°ー¥ë¥º¥Óー¡¦¥·¥«¥´Ï¢¶äÁíºÛ¤Î¹Ö±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤½¤ÎÂ¾23Æü¤Ë¤Ï¥é¥¬¥ë¥ÉECBÁíºÛ¤¬¹Ö±é¡¢24Æü¤Ë¤Ï¥ä¥ì¥Ã¥ÉÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹·ÐºÑ»ðÌä°Ñ°÷²ñ(CEA)Ä¹´±Âå¹Ô¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡FRB´Ø·¸¼ÔÈ¯¸À¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ÎÂ¾¡¢24Æü¤Ë¥³¥ê¥ó¥º¡¦¥Ü¥¹¥È¥óÏ¢¶äÁíºÛ¡¢¥Ü¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿Ï¢¶äÁíºÛ¡¢25Æü¤Ë¥Ðー¥¥ó¡¦¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥ÉÏ¢¶äÁíºÛ¡¢¥à¥µ¥ì¥à¡¦¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹Ï¢¶äÁíºÛ¡¢26Æü¤Ë¥Ü¥¦¥Þ¥óFRBÍý»ö(¶âÍ»´ÆÍýÃ´ÅöÉûµÄÄ¹)¤ÎÈ¯¸ÀÍ½Äê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ü¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯»á¤Ï28Æü¤ËÇ¤´üËþÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¶èÏ¢¶äÁíºÛ¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¸å¤ÎÈ¯¸Àµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡´ü¥¢¥È¥é¥ó¥¿Ï¢¶äÁíºÛ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÅöÌÌ¥ô¥§¥Ê¥Ö¥ëÂè°ìÉûÁíºÛ·óCOO¤¬»ÃÄêÁíºÛ¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡18Æü(ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¸áÁ°4»þ)¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿ÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ(FOMC)µÄ»öÍ×»Ý(1·î28-29Æü³«ºÅÊ¬)¤Ç¤Ï¡¢´ö¿Í¤«¤ÎÍø²¼¤²¼çÄ¥(¼ÂºÝ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¤Ï¥ß¥é¥óÍý»ö¤È¥¦¥©¥éーÍý»ö¤¬Íø²¼¤²¤ËÅêÉ¼)¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´ö¿Í¤«¤Ïº£¸å¤ÎÍø¾å¤²¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛ°Ê¾å¤Î¥¿¥«ÇÉ»ÑÀª¤¬¸øÉ½¸å¤Î¥É¥ëÇã¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ³Æ¥á¥ó¥Ðー¤Î»ÑÀª¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1·î¤ÎFOMC¤ÇÍø²¼¤²¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¥¦¥©¥éーÍý»ö¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¸ÛÍÑ»Ô¾ì¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¡Ö·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤È¶âÍ»À¯ºö¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤È¤Þ¤µ¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¥Ï¥ÈÇÉ¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë24Æü21»þ(ÆüËÜ»þ´Ö25Æü¸áÁ°11»þ)¤´¤í¤«¤é¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë2026Ç¯¤Î°ìÈÌ¶µ½ñ±éÀâ(State of the Union Address)¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Âè2´ü¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ½é¤È¤Ê¤ë°ìÈÌ¶µ½ñ±éÀâ(½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Ï¡Ö»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹)¤È¤·¤Æ¤«¤Ê¤êÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤ª¤±¤ë2Ç¯ÌÜ¤ÎÀ¯ºö±¿±Ä¤ÎÍ¥ÀèÅÙ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢°ÜÌ±À¯ºö¡¢À¯ÉÜ¸úÎ¨²½¤Ê¤É¤Î¥Æー¥Þ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¾ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ØÀÇ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë·ÐºÑÀ¯ºö¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡´ØÀÇÀ¯ºö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÄÌ¾¦À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½¾õ¤Î¹ñÊÌ¡¢Ê¬ÌîÊÌ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤Î»ÑÀª¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï7·î¤ËÊÆ¹ñ¡¦¥á¥¥·¥³¡¦¥«¥Ê¥À¶¨Äê(USMCA)¤Î¸«Ä¾¤·¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ºòÇ¯7·î¤Ë½ðÌ¾¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç¤¤¯Èþ¤·¤¤Ë¡°Æ(One Big Beautiful Bill Act: OBBBA)¡×¤ÎÀ®²Ì¤Ê¤É¤â¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£´ë¶È¼ý±×¤Î³ÈÂç¤ä²È·×¤Î²Ä½èÊ¬½êÆÀÁý²Ã¤Ê¤É¤¬¥¢¥Ôー¥ë¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¦¥©ー¥·¥å¸µFRBÍý»ö¤ò»ØÌ¾Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼¡´üFRBµÄÄ¹¿Í»ö¤ä¡¢Íø²¼¤²¤òµá¤á¤ë½¾Íè¤Î¶âÍ»À¯ºö¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤âÃíÌÜºàÎÁ¤Ç¤¹¡£
¡¡AI¥Öー¥à¤È·øÄ´¤Ê¸Ä¿Í¾ÃÈñÆ°¸þ¡¢¸ÛÍÑ¤Î·øÄ´¤µ¤Ê¤É¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ÑÀª¤ò°Ý»ý¤·¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤¹¡¢Èæ³ÓÅª¶¯µ¤¤ÊÈ¯¸À¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£±éÀâ¤ò¼õ¤±¤Æº£¸å¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ê¤É¤«¤é¥É¥ëÇã¤¤¤¬¶¯¤Þ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
MINKABU¡¡PRESS¡¡»³²¬
MINKABU¡¡PRESS¡¡»³²¬