¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×¤¬£±£¹Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¸µ¡î-£õ£ô£å¤ÎÎëÌÚ°¦Íý¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¿¦¾ìÎø°¦¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¡¢ÎëÌÚ¤Ï¶½Ê³¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Ì¡²è¤ÎÀ¤³¦¤È¤«¤Ç¤µ¡Ä¡£¼þ¤ê¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ø¤¢¤¤¤Ä¤é¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¡©·ëº§¤Þ¤Ç¤³¤®¤Ä¤±¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¡¢¡×¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤Ë¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î´ÇÈÄ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¥²¥¹¥È¤Î¹°Ãæ°½¹á¤Ï¡Ö£²¿Í¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡©Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡£¤ß¤ó¤ÊÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£ÉÔÎÑ¤È¤«¤âÁ´Éô¤½¤¦¡ª¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤¬±£¤»¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ¡¢¹°Ãæ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¡Ê±£¤·ÄÌ¤¹¤Î¤Ï¡ËÌµÍý¤Ç¤¹¡¢ÌµÍý¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¡×¤ÈÃÇ¸À¡£»³Î¤¤â¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¡Ø½µ´©µëÅò¼¼¡Ù¤ÇÁ´Éô¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤ÆÎëÌÚ¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£