¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬21Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç»×¤ï¤º¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ê¤Ç¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤ÇÇ®Àï¤¬Â³¤¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£ÏÂÅÄ¤âÆü¡¹¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÊâÌ´¤¯¤ó¡¢Ê¿Ìî¤¯¤ó¤â¤¢¤¢¤¤¤¦Ã¸¡¹¤È¤·¤¿¸À¤¤Êý¤Ç¡È¤¤¤ä½Ð¤é¤ì¤ë¤«Î©¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤Ç¤Æ¡¢¡ÈÌµÍý¤·¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤è¡¢¤¢¤ó¤¿¡É¡ÈÌµÍý¤·¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤è¡É¸À¤¦¤Æ¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤Ç¤ë¤Æ»þ¤Ë°ã¤¦³¨¹Ô¤¯¤Í¤ó¡¢¡È¤¢¤ó¤¿¤Ï°ã¤¦¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡³À²ÖÀµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¤¤¤ä¤Ç¤âËÜÅö¤ËÊ¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¤¬²ø²æ¤ò¤·¤Æ¡¢½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤â¶»ÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î¶¥µ»¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸ÍÄÍÁª¼ê¤¬¶â¥á¥À¥ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤Í¡Á¤¢¤ÎÈô¤ÓÊý¡ªÀÎ¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ã¤Æ»ä¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡Ê¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¡Ë¥Û¥ï¥¤¥È¤¬À¨¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¿Í¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢´¶Æ°ÆÃ½¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£