¡¡·§ËÜ¸©¡¦°¤ÁÉ»³¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¡ÖÁðÀéÎ¤¡×¤Ç21Æü¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¡ÖÌî¾Æ¤¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£³²Ãî¶î½ü¤ä¿·¤·¤¤Áð¤Î²ê¿á¤¤òÂ¥¤¹ÌÜÅª¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÃÜ»º´Ø·¸¼Ô¤éÌó100¿Í¤¬»²²Ã¡£À²Å·¤Î²¼¡¢²Ð¤¬Êü¤¿¤ì¤ë¤È¡¢±ê¤Ï¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤È²»¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤éÊÕ¤ê¤Î¸Ï¤ìÁð¤Ë¹¤¬¤ê¡¢²«¶â¿§¤À¤Ã¤¿Áð¸¶¤ò½Ö¤¯´Ö¤Ë¹õ¤¯À÷¤á¤¿¡£
¡¡ÁðÀéÎ¤¤ò¸«ÅÏ¤»¤ëÃó¼Ö¾ì¤Ë¤Ï¸©Æâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¸«ÊªµÒ¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤ËË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦·§ËÜ»Ô¤ÎÌµ¿¦Æ£ÅÄÂ§É×¤µ¤ó¡Ê77¡Ë¤Ï¡ÖÅ·µ¤¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾å¤¬¤Ã¤¿±ê¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤¿¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼þÊÕ¼«¼£ÂÎ¤ËÎÓÌî²ÐºÒÃí°ÕÊó¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï²ÐÆþ¤ì¤ÎÈÏ°Ï¤ò½Ì¾®¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¡£