¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼µ÷Î¥½÷»Ò50¥¥í¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ËÅÚ²°Àµ·Ã¡Ê¹°²Ì¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£Á°²óÂç²ñ¤Þ¤Ç¤Î30¥¥í¤«¤éÃË»Ò¤ÈÆ±µ÷Î¥¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇ½ª¼ïÌÜ¤Ç¡¢10¥¥í¥Õ¥ê¡¼¤Î26°Ì¤ËÂ³¤¯30°Ì°ÊÆâ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡º£Âç²ñºÇ¸å¤Î¶â¥á¥À¥ë¤òÁè¤¦¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼ÃË»Ò·è¾¡¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¤ÈÊÆ¹ñ¤Î´é¹ç¤ï¤»¡£½à·è¾¡¤ÇÁ°²óÇÆ¼Ô¤Î¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿¥«¥Ê¥À¤Ï¡¢²Æµ¨Âç²ñ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿1920Ç¯¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¸ÞÎØ¤ò´Þ¤á¡¢3Âç²ñ¤Ö¤ê10ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥¹¥í¥Ð¥¥¢¤ò²¼¤·¤Æ¿Ê½Ð¤ÎÊÆ¹ñ¤Ï¡¢80Ç¯¥ì¡¼¥¯¥×¥é¥·¥Ã¥ÉÂç²ñ°ÊÍè3ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò·è¾¡¤Ï½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¤¥¹¤È¡¢2Âç²ñ¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤¬·ü¤«¤ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤¬ÂÐÀï¡£¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¤ÏÃË»Ò4¿Í¾è¤ê3¡¢4²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥á¥À¥ë¤¬·è¤Þ¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë