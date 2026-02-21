¿Í¸ý14²¯¿Í¤ÎµðÂç»Ô¾ì¤Ø¡ª ¥¤¥ó¥É½»Âð»Ô¾ì¤ËÆüËÜÀª¤¬Â³¡¹¡ª»°°æÉÔÆ°»º¤Ï¥Ù¥ó¥¬¥ë¡¼¥ë¤Ç¥á¥È¥íÄ¾·ë³«È¯¡¢ºåµÞºå¿À¡¦ÅìµÞ¤â¿Ê½Ð²ÃÂ®
¿Í¸ý14²¯¿Í¤òÊú¤¨¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤äÃæ¹ñ¤Ë¼¡¤°·ÐºÑÂç¹ñ¤Ø¤Ò¤¿Áö¤ë¥¤¥ó¥É¡£ÅÔ»Ô²½¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦¿¼¹ï¤Ê½»ÂðÉÔÂ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç¼êÉÔÆ°»º³Æ¼Ò¤¬¡Ö¥¤¥ó¥É¿Ê½Ð¡×¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»°°æÉÔÆ°»º¤ÏITµòÅÀ¥Ù¥ó¥¬¥ë¡¼¥ë¤Ç¥á¥È¥íÄ¾·ë¤ÎÊ¬¾ù½»Âð»ö¶È¤Ë½é»²²è¤·¡¢ºåµÞºå¿ÀÉÔÆ°»º¤äÅìµÞÉÔÆ°»º¤â¸½ÃÏ¤Î¶âÍ»¥¹¥¡¼¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿Åê»ñ¤ò²ÃÂ®¡£ÆüËÜ¤Î³¹¤Å¤¯¤ê¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤Îµï½»´Ä¶¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤ë¤Î¤«¡£³Æ¼Ò¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¡¢Å´Æ»¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¼´¤È¤·¤¿³«È¯¤ÎÁ´ËÆ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Æü·ÏÉÔÆ°»ºÂç¼ê¤¬¥¤¥ó¥É¤ØÇ®»ëÀþ¡¢»°¼Ô»°ÍÍ¤Î»²ÆþÀïÎ¬
¶áÇ¯¡¢¥¤¥ó¥É¤Î½»Âð»Ô¾ì¤¬Ç®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤«¤é2026Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢»°°æÉÔÆ°»º¡¢ºåµÞºå¿ÀÉÔÆ°»º¡¢ÅìµÞÉÔÆ°»º¤Î3¼Ò¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¤Î½»Âð³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î»²²è¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥É¤Ï¸½ºß¡¢Ìó14²¯¿Í¤Î¿Í¸ý¤òÇØ·Ê¤ËÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤ÏÃæ´ÖÁØ¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤êÎÉ¼Á¤Ê½»Âð¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¡µë¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÁ´¹ñÌ±¤Ø¤Î½»Âð¶¡µë¡ÊHousing for All¡Ë¡×¤È¤¤¤¦À¯ºöÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤¬¡Ö±Ø¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³¹¤Å¤¯¤ê¡×¤ä¡Ö°ÂÄê¤·¤¿»ñ¶â¶¡µë¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç±þ¤¨¤ë¹½¿Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»°°æÉÔÆ°»º¡Û¥Ù¥ó¥¬¥ë¡¼¥ë¡¦¥á¥È¥í±ØÁ°¤Ç½é¤ÎÊ¬¾ù»ö¶È
»°°æÉÔÆ°»º¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ëÊ¬¾ù½»Âð»ö¶È¡Ö¥Þ¥Ò¥ó¥É¥é ¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡×¤Ø¤Î»²²è¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï2020Ç¯¤«¤é¥Ù¥ó¥¬¥ë¡¼¥ë¤ÇÂçµ¬ÌÏ¥ª¥Õ¥£¥¹³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢½»ÂðÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ÏÆ±ÅÔ»Ô¤Ç¤Î»ö¶È´ðÈ×³È½¼¤Î°ì´Ä¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Êª·ï¤Ï¥Ù¥ó¥¬¥ë¡¼¥ë»ÔÅìÉô¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¡£IT´ë¶È¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ëÅÔ»Ô¤Ç¡¢½»Âð³«È¯¤¬¿Ê¤àÅÔ»Ô·÷¿Í¸ý¤ÏÇ¯´ÖÌó3¡ó¤È¹â¤¤¿¤Ó¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸òÄÌ¤Ï¥Ê¥ó¥Þ¡¦¥á¥È¥í¤Î¥Ñ¡¼¥×¥ë¥é¥¤¥ó¡Ö¥Û¡¼¥×¥Õ¥¡¡¼¥à ¥Á¥ã¥ó¥Ê¥µ¥ó¥É¥é¡×±Ø¶á¤¯¤È¤¤¤¦Å´Æ»ÍøÊØÀ¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç³«È¯¤µ¤ì¡¢2030Ç¯´°À®Í½Äê¤Ç¤¹¡£
Ìó9,000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¶¦ÍÑ»ÜÀß¤ÈÌó1Ëü6,000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÎÐÃÏ¶õ´Ö¤òÈ÷¤¨¡¢25¥á¡¼¥È¥ë¥×¡¼¥ë¡¢¥¸¥ç¥®¥ó¥°¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¥³¡¼¥È¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯¤Ê¤É¤òÀ°È÷Í½Äê¡£ÉßÃÏÆâ¤Ë¾¦¶È»ÜÀß¤âÊ»Àß¤·¡¢À¸³èÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£²°¾åÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ä¼«Á³´¹µ¤¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿Àß·×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡ÚºåµÞºå¿ÀÉÔÆ°»º¡ÛºÇÂç¼ê¶ä¹Ô·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¹°èÅ¸³«¤ò²ÃÂ®
ºåµÞºå¿ÀÉÔÆ°»º¤Ï¡¢¥¤¥ó¥ÉÌ±´ÖºÇÂç¼ê¡ÖHDFC BANK¡×¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë½Ð»ñ¡£¥à¥ó¥Ð¥¤¡¢¥Ù¥ó¥¬¥ë¡¼¥ë¡¢¥Ç¥ê¡¼¡¢¥×¥Í¤Ê¤É¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Î½»Âð¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸þ¤±Ã´ÊÝÉÕ¼ÒºÄ¤òÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë½»ÂðÊ¬¾ù»ö¶È¤Ø¤ÎÍ»»ñ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¼ê¤¬¤±¤ë³«È¯»ö¶È¤Ë»ñ¶â¤ò¶¡µë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹¤Þ¤Ç¤Î½êÆÀÁØ¤Ë¸þ¤±¤¿½»Âð¶¡µë¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅìµÞÉÔÆ°»º¡Û¥à¥ó¥Ð¥¤¤ÎÅ´Æ»»ê¶á¥¨¥ê¥¢¤òÁÀ¤¦ÀïÎ¬
ÅìµÞÉÔÆ°»º¤Ï¸½ÃÏ»Ò²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Ãæ´ÖÁØ¸þ¤±½»Âð³«È¯¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥à¥ó¥Ð¥¤¤ÎÊ¬¾ù½»Âð»ö¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥É½»Âð³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸þ¤±¼ÒºÄ¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤òÁÈÀ®¤·¡¢Ê£¿ô°Æ·ï¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¿®ÍÑÊä´°¤òÉÕ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤È¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¿Þ¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤ÏÂè1¹æ°Æ·ï¤È¤·¤Æ2025Ç¯9·î¡¢¥à¥ó¥Ð¥¤»ÔËÌÅìÉô¥à¥ë¥ó¥É¡¦¥¦¥¨¥¹¥ÈÃÏ¶è¤Î½»Âð³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸þ¤±¼ÒºÄ¤ò°ú¤¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ÃÏ¶è¤ÏÅ´Æ»¤ä¼çÍ×Æ»Ï©¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ä¶µ°é¡¦°åÎÅµ¡´Ø¤¬À°È÷¤µ¤ì¤¿½»Âð¼ûÍ×¤Î¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¡Ö±Ø³¹°ìÂÎ³«È¯¡×¤Ï¥¤¥ó¥É¤Ëº¬ÉÕ¤¯¤«
¥¤¥ó¥É¤ÎÅÔ»ÔÉô¤Ç¤ÏËýÀÅª¤Ê¸òÄÌ½ÂÂÚ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯µÞÂ®¤ËÀ°È÷¤¬¿Ê¤à¡Ö¥á¥È¥í¡ÊÅÔ»ÔÅ´Æ»¡Ë¡×±èÀþ¤Î²ÁÃÍ¤¬µÞÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡Ö±Ø¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤³¹¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¥¤¥ó¥É¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ÎÃæ´ÖÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö½ÂÂÚ¤«¤é¤Î²òÊü¡×¤È¡Ö°ÂÁ´¤Êµï½»¶õ´Ö¡×¤òÆ±»þ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë½»Âð¶¡µë¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÞÀ®Ä¹¤¹¤ë¥¤¥ó¥É¤ÎÅÔ»ÔÉ÷·Ê¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»·Ï¡¦ÉÔÆ°»º·Ï¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤¬ÉÁ¤¯¡Ö±Ø¶á¡¦¹âÉÊ¼Á¡×¤ÊÊë¤é¤·¤¬ÍÏ¤±¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬´°À®¤ò·Þ¤¨¤ëº¢¡¢¥¤¥ó¥É¤ÎÄÌ¶ÐÊ¸²½¤äÉÔÆ°»º²ÁÃÍ¤Î´ð½à¤¬¤É¤¦ÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëµðÂç»Ô¾ì¤ÎÊÑËÆ¤«¤é¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
