µÈÅÄ¡¦À¶¿å¤¬¿À¸Í¤ò²¼¤·¤Æ½éÇòÀ±¡ª¡Ä³®Àû¤Î´¥µ®»Î¤ÏÂà¾ì¼Ô¤ÎÀú¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ22Ê¬¤Ë¸òÂå
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÂè3Àá¤¬21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤È¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¿À¸Í¤ò2023Ç¯¤È2024Ç¯¤ÎJ1¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿µÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤¬¡¢À¶¿å¤Î»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¸ÅÁã¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£°ìÊý¡¢¿À¸Í¤Ç¤Ïº£¥ª¥Õ¤ËÀ¶¿å¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿´¥µ®»Î¤¬¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢À¶¿å¤òJ1Éüµ¢¤ËÆ³¤¤¤¿½©ÍÕÃé¹¨¸µ´ÆÆÄ¤Ï¿À¸Í¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡ØIAI¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆüËÜÊ¿¡Ù¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè¤Ë·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¿À¸Í¤À¤Ã¤¿¡£Å¨¿ØÃæ±û¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥²ó¤«¤é´¥¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤ËÅ¸³«¡£¹À¥Î¦ÅÍ¤¬¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Ãæ±û¤Ç¶õÃæÀï¤òÀ©¤·¤¿ÉðÆ£²Åµª¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â±¦¤Î¥Ý¥¹¥È¤òÃ¡¤¤¤¿¡£
¡¡17Ê¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÀ¶¿å¤¬¿À¸Í¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹¡£Æüüâ²ÚÅÎ¤¬¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤òÁ÷¤ê¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢Áê¼êGKÁ°ÀîÂãÌé¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£¤³¤Ü¤ìµå¤òÁÀ¤Ã¤¿¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ö¥¨¥Î¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤âÏÈ³°¤Ø¡£
¡¡¤¹¤ë¤È19Ê¬¡¢¿À¸Í¤¬Âà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎDF»³ÀîÅ¯»Ë¤¬¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¡¼¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤Ç¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤òÁË»ß¤·¤è¤¦¤È¤·¤ÆÀ¶¿åMFÀéÍÕ´²ÂÁ¤òÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£DOGSO¡Ê·èÄêÅª¤ÊÆÀÅÀµ¡²ñ¤ÎÁË»ß¡Ë¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢»³Àî¤Ï°ìÈ¯¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ÇÂà¾ì¡£¿ôÅªÉÔÍø¤È¤Ê¤Ã¤¿¿À¸Í¤Ï´¥¤ò¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤²¤Æ¡¢¥ó¥É¥«¡¦¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¿À¸Í¤¬¿ôÅªÉÔÍø¤ò»×¤ï¤»¤Ê¤¤ÀÑ¶ËÅª¤Ê¹¶¤á¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤ËÆÀÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤º¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¤¹¤ë¤È55Ê¬¡¢À¶¿å¤ËÀä¹¥µ¡¤¬ÅþÍè¡£¾®ÄÍÏÂµ¨¤Î¥¯¥í¥¹¤¬Áê¼ê¤Î¥Ï¥ó¥É¤òÍ¶¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¿³¤Î¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÇÀ¶¿å¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤¬¤³¤ì¤ò·è¤á¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¿À¸Í¤Ï¸òÂåÏÈ¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¸å¤Ë¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¤¬Éé½ý¤·¡¢½ªÈ×¤ò9¿Í¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¡£¿ôÅªÍÍø¤ÎÀ¶¿å¤ÏÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤ËÀ®¸ù¤·¤Æº£µ¨½éÇòÀ±¤òÄÏ¤ß¡¢¿À¸Í¤Ïº£µ¨½é¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡Àá¡¢À¶¿å¤Ï28Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤È¡¢¿À¸Í¤Ï27Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¡1¡Ý0¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡55Ê¬¡¡¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¡ÊÀ¶¿å¡Ë
