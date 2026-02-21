ÅìµþV¤¬2ÅÀº¹¤òÄÉ¤¤¤Ä¤PKÀï¾¡Íø¡ª¡¡3Àï¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö8¡×¤Î¹¥È¯¿Ê¡ÄÄ®ÅÄ¤ÏÄËº¨¤ÎÆ¨¤²ÀÚ¤ê¼ºÇÔ
¡¡J1¤ÇÍ£°ìPKÀï¤Ê¤·¤Ç³«ËëÏ¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿ÅìµþV¤È¡¢90Ê¬1¾¡¡ÜPKÀï1¾¡¤ÎÄ®ÅÄ¤Ë¤è¤ë¡ÈÅìµþ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡É¡£Àè¤ËÁê¼ê¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤·¤¿¤Î¤ÏÄ®ÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£3Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¥¤¥§¥ó¥®¤¬º¸Â¤Ç¥´¡¼¥ëº¸¾å¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÄ®ÅÄ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë¤Ê¤«¡¢ÅìµþV¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹¶¤á¤ÇÀä¹¥µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£ÆâÅÄÍÛ²ð¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÁê¼êDF¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤Ë¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£È´¤±½Ð¤·¤¿À÷ÌîÍ£·î¤¬Áê¼êGK¤È¤Î°ìÂÐ°ì¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤òÏÈ¤ËÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¡¢ÅìµþV¤Ë¤Õ¤¿¤¿¤ÓÉé½ý¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÎÓ¾°µ±¤¬¶ÚÆù·Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼Â³¹Ô¤òÃÇÇ°¡£»î¹çÃæ¤Î¸òÂåÏÈ»ÈÍÑ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç10¿Í¤Ç²æËý¤·¡¢»î¹ç¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤¿¤Î¤Ï69Ê¬¡¢Ä®ÅÄ¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£Å¨¿ØÃæ±û¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤ÏÁêÇÏ¡£ÊÉ¤Î±¦Â¦¤ò´¬¤¤¤Æ¥´¡¼¥ëº¸²¼¤ò·â¤ÁÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡80Ê¬¡¢Ä®ÅÄ¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£ÁêÇÏ¤¬º¸¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¥Ë¥¢¤ËÀµ³Î¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¤«¤é¥Ë¥¢¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤ÀÃæÂ¼ÈÁ¹â¤¬Æ¬¤Ç¤¹¤é¤¹¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤ËµÍ¤á¤¿Ãæ»³ÍºÂÀ¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÅìµþV¤Ï¡¢89Ê¬¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£»³¸«ÂçÅÐ¤¬¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢Áê¼êDF¤Î¸Ô¤Î´Ö¤òÈ´¤¤¤Æ¥´¡¼¥ëº¸²¼¤ØÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÅìµþV¤ÎÄü¤á¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¼Â¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à½ªÎ»´ÖºÝ¡¢±¦¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËµÈÅÄÂÙ¼ø¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢ÇÔÀïÇ»¸ü¤«¤éPKÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡PKÀï¤Ç¤ÏÀè¹¶¤ÎÄ®ÅÄ¡¢¸å¹¶¤ÎÅìµþV¤È¤â¤Ë1¿ÍÌÜ¤¬À®¸ù¡£Ä®ÅÄ¤Î2¿ÍÌÜ¤¬·è¤á¤ë¤È¡¢ÅìµþV¤Î2¿ÍÌÜ¤òÌ³¤á¤¿»³¸«¤ÏÁê¼êGKÃ«ÚåÀ¸¤Ë¥³¡¼¥¹¤òÆÉ¤Þ¤ì¤Æ»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£3¿ÍÌÜ¤Ï¤È¤â¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤¬¡¢Ä®ÅÄ¤Ï4¿ÍÌÜ¤È5¿ÍÌÜ¤ÇÏ¢Â³¼ºÇÔ¡£4¿ÍÌÜ¤È5¿ÍÌÜ¤âÀ®¸ù¤·¤¿ÅìµþV¤¬¾¡¤ÁÅÀ¡Ö2¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¡¢ÅìµþV¤Ï28Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¡¢Ä®ÅÄ¤Ï27Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡¡2¡Ý2¡ÊPKÀï¡§4¡Ý3¡Ë¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡69Ê¬¡¡ÁêÇÏÍ¦µª¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë
0¡Ý2¡¡80Ê¬¡¡Ãæ»³ÍºÂÀ¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë
1¡Ý2¡¡89Ê¬¡¡»³¸«ÂçÅÐ¡ÊÅìµþV¡Ë
2¡Ý2¡¡90¡Ü5Ê¬¡¡µÈÅÄÂÙ¼ø¡ÊÅìµþV¡Ë
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡Û¡ÈÅìµþ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡É¤ÏÇòÇ®¤ÎÅ¸³«¡ª¡¡ÅìµþVÂÐÄ®ÅÄ
#¥â¡¼¥á¥ó¥È¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼ ¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì!— DAZN Japan (@DAZN_JPN) February 21, 2026
⚽️¥´¡¼¥ë (68:28)
👟ÁêÇÏ Í¦µª
🆚Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£ vs £Æ£ÃÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢
📺DAZN¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#DAZN #FanZone@UNIQLO_JP#UTme pic.twitter.com/umDEDT7uO6
#¥â¡¼¥á¥ó¥È¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼ ¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì!— DAZN Japan (@DAZN_JPN) February 21, 2026
⚽️¥´¡¼¥ë (79:21)
👟Ãæ»³ ÍºÂÀ
🆚Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£ vs £Æ£ÃÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢
📺DAZN¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#DAZN #FanZone@UNIQLO_JP#UTme pic.twitter.com/uKzHaf28pV
#¥â¡¼¥á¥ó¥È¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼ ¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì!— DAZN Japan (@DAZN_JPN) February 21, 2026
⚽️¥´¡¼¥ë (88:35)
👟»³¸« ÂçÅÐ
🆚Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£ vs £Æ£ÃÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢
📺DAZN¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#DAZN #FanZone@UNIQLO_JP#UTme pic.twitter.com/aDAqhgjOJQ
#¥â¡¼¥á¥ó¥È¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼ ¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì!— DAZN Japan (@DAZN_JPN) February 21, 2026
⚽️¥´¡¼¥ë (95:33)
👟µÈÅÄ ÂÙ¼ø
🆚Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£ vs £Æ£ÃÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢
📺DAZN¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#DAZN #FanZone@UNIQLO_JP#UTme pic.twitter.com/k5lqjjjdxo