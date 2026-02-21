ÎÓÉçÈþ»ÒÊ¸³Ø¾Þ¤Ë»³ËÜ¤µ¤ó¡¡²Âºî¤ÏÆàÎÉ¸©¤ÎÀ¾²¬¤µ¤ó
¡¡¿·¤¿¤ÊÊ¸³Ø¤ÎºÍÇ½È¯·¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ÖÂè12²óÎÓÉçÈþ»ÒÊ¸³Ø¾Þ¡×¤ÎÂç¾Þ¤Ë¡¢ÅìµþÅÔ¤Î»³ËÜè½²ñ¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤Î¾®Àâ¡ÖËþ¤Á¤ë³¹¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£²Âºî¤ÏÆàÎÉ¸©¤ÎÀ¾²¬¼ÓÆá¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤Î¡Ö¤â¤º¤¯¤È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡×¡£¤¤¤º¤ì¤â»¨»ï¡Ö¾®Àâ¥È¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£¾Þ¤ò¼çºÅ¤¹¤ëËÌ¶å½£»Ô¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ëþ¤Á¤ë³¹¤Ï¡¢¸Â³¦½¸Íî¤Ç²ÈÂ²¤ÈÊë¤é¤¹ÃËÀ¤¬¡¢°Ü½»¼Ô¤È´Ø¤ï¤ëÃæ¤Ç³ëÆ£¤¹¤ëÊª¸ì¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»þÂå¤È¿Í¤ò½ñ¤¯ºî²È¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦º£¸å¤â¤Þ¤¤¿Ê¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤º¤¯¤È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢Ãæ³Ø3Ç¯¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÎÍ§¿Í¤ä¹â¹»¼õ¸³¡¢À°·Á¤ò½ä¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£À¾²¬¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤À¡Ê¼õ¾Þ¤Î¡Ë¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤ºÌ´¤ß¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â½ñ¤Â³¤±¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£