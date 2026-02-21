¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢°ì¶èÀÚ¤ê¤â¡Ø¥À¥¤¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î¡ÈÏ¢µÙ¥É¥é¥´¥ó¡ÉÎ¶À±²¦¤Ï·òºß¡ÖÄÌ¾ï±¿Å¾¤ÊÎ¶À±²¦¤¯¤ó¹¥¤¡×
¡¡¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX¤¬20Æü¤Ë¹¹¿·¡£Ï¢µÙÆÍÆþ¤Î¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î²èÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡Ø¥À¥¤¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î¡ÈÏ¢µÙ¥É¥é¥´¥ó¡ÉÎ¶À±²¦
¡¡¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ÎºÇ½ªÏÃ¤Ç50Ç¯¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤Ë°ì¶èÀÚ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤â¤¢¤ê¡¢Ï¢µÙ¤ËÆþ¤ëÅÙ¤Ë¡ÖÏ¢µÙ¤À¥¡¥¡¥Ã!!¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤È°ì½ï¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¡Ø¸ÞÀ±ÀïÂâ¥À¥¤¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëµ¤ÅÁ½Ã¤ÎÎ¶À±²¦¤Îº£¸å¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡ÙºÇ½ªÏÃ¸å½é¤È¤Ê¤ëÏ¢µÙ¡£X¤Ë¤Ï¡¢NEW JACKÂóÏº¤¬²Î¤¦¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡Ö¸ÞÀ±ÀïÂâ¥À¥¤¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Î¡ÖÅ¾¿È¤À¥¡¥¡¥Ã¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Î¥ê¥º¥à¤¬ÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ¾Æâ¤ÇºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¡ÖÏ¢µÙ¤À¥¡¥¡¥Ã¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤ÈÎ¶À±²¦¤Î»Ñ¤¬¡£¥·¥ê¡¼¥º¤¬°ì¶èÀÚ¤ê¤ò·Þ¤¨¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Åê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤¬°ì¶èÀÚ¤ê¤·¤Æ¤âÄÌ¾ï±¿Å¾¤ÊÎ¶À±²¦¤¯¤ó¹¥¤¡×¡Ö»Å»ö¤À¥¡¥¡¥Ã¡×¡ÖÏ¢µÙ¥É¥é¥´¥ó¤À¥¡¥¡¥Ã¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
