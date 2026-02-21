¤Ï¤·¤Î¤¨¤ß¡¢52ºÐ¡¡Ìó30Ç¯½êÂ°¤Î»öÌ³½ê¤«¤éÆÈÎ©¤·¥Õ¥ê¡¼¤Ø¡¡¡È·ÝÇ½³¦¤Î¿Æ¡É¤«¤é¤Î¶µ¤¨¤ò¶»¤Ë
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ï¤·¤Î¤¨¤ß¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤¬21Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·Ìó30Ç¯½êÂ°¤·¤¿»öÌ³½ê¤«¤é¤ÎÂà½ê¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤·¤Î¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Ìó30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿³ô¼°²ñ¼Òº´Æ£´ë²è¤òÎ¥¤ì¡¢º£¸å¤Ï¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤ä»äÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤ª»Å»ö¤¬¡¢»ä¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢»õáÚ¤¯Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤â¡Ä¡£¡¡¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤È¤Æ¤âË»¤·¤¯¤ª»Å»ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤â¡Ä¡£¡¡¤ª»Å»ö¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¤Î¡¢·ëº§¡¦½Ð»º¡¦»Ò°é¤Æ¡£¡¡½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤é¤±¤Ç¡¢¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿»þ¤â¡Ä¡£¡¡º´Æ£¼ÒÄ¹¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë»Ù¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£¤Î»ä¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»öÌ³½ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
17ºÐ¤ÇÇëËÜ¶Ö°ì¤µ¤ó¤¬¼çºË¤¹¤ë¡Ø¶Ö¤Á¤ã¤ó·àÃÄ¡Ù¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡¢¤Ï¤·¤Î¤µ¤ó¡£º£²ó¤ÎÂà½ê¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ö¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¡È·ÝÇ½³¦¤Ï³Ú¤·¤¤¤È¤³¤í¡£Í¥¤·¤µ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£¡É¤½¤ó¤ÊÊâ¤ßÊý¤ò¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤½¤ÎÊâ¤ßÊý¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤é¤·¤¯Á°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡ÌÀ¤ë¤¯¡ª¡¡¸µµ¤¤Ë¡ª¡¡Åù¿ÈÂç¤Ç¡ª¡ª¡×¤È¡¢ÇëËÜ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¶µ¤¨¤ò¶»¤Ë·è°Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ï¤·¤Î¤µ¤ó¤Ï¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç¤Î¡ÈÉ±¡É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç°ìÌö¿Íµ¤¤Ë¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2009Ç¯1·î¤ËÇÐÍ¥¤Î¹ËÅç¶¿ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê¸½ºß52ºÐ¡Ë¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£2015Ç¯10·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£