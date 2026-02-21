¡ÚÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û¥ß¥Ë¥°¥é¤Î¿·À±¡¦ÃÓËÜ¤·¤ª¤ê¡¡¡Öµ¤¤¬µÙ¤Þ¤ë³¹¡×¿À¸Í¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÌ´
¡¡¿À¸Í¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢18ºÐ¤Ç¾åµþ¡£¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤È³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡¢ÃÓËÜ¤·¤ª¤ê¤µ¤ó¡Ê¥Æ¥é¥Æ¥é¡Ë¡£¡È¥ß¥Ë¥°¥é¡É¡Ê¥ß¥Ë¥Þ¥à¥°¥é¥Þ¥é¥¹¥Ü¥Ç¥£¡Ë¤Î¿·À±¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¼¡À¤ÂåÃíÌÜ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢ÃÏ¸µ¡¦¿À¸Í¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤äÌ´¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
--18ºÐ¤Þ¤Ç¿À¸Í¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÃÓËÜ¤µ¤ó¡£¿À¸Í¤Ï¤É¤ó¤Ê³¹¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
--»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¿À¸Í¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡ÚÃÓËÜ¡Û¡¡¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¤Î¡Öumie¡×¡Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¡Ë¤Ë±Ç²è´Û¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯Æþ¤ê¿»¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ²°¤µ¤ó¤ÇÌ¡²è¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¥È¥¤¥¶¤é¥¹¡×¤ÇËå¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¥²¡¼¥»¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡£Á´ÉôÀ¸³è¤Î°ìÉô¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¤Î¹¾ì¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤ê²ó¤Ã¤¿¤ê¡¢²Æ¤ÏÍ§¤À¤Á¤È²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¾®Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ ¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤³¤Ç¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤ó¤ä¤í¤¦¡©¡×¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ö¤³¤³¡¢¥Ç¡¼¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
--¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿À¸Í¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¥°¥ë¥á¤Ï¡©
¡ÚÃÓËÜ¡Û¡¡»°µÜ¤«¤é¸µÄ®¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢³¤Â¦¤òÊâ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£ Ï©ÃÏÎ¢¤Ë¥«¥Õ¥§¤ä»¨²ß²°¤µ¤ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤¢¤Ã¤¿¤ó¤ä¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦È¯¸«¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ç¤Ä¤¤Æþ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¹Å¤á¤Î¥Ñ¥ó¤Ê¤é¡ÖRIKI¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£³Ø¹»µ¢¤ê¤Ë¤è¤¯Çã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼Æþ¤ê¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¤¢¤È¤Ï¸µÄ®¡¦Ãæ²Ú³¹±Ø¤Î¡ÖÏ·¾Íµ¡×¡ÊÆîµþÄ®¡Ë¤ÎÆÚ¤Þ¤ó¤â³°¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Î¤ËÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
--²þ¤á¤Æ¡¢À¸¤¤Î©¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÃÓËÜ¡Û¡¡¿À¸Í¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îº¢¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Ç³°¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¤Ï¡Ö¸«¤»¤Ó¤é¤«¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï¡¢¤ï¤ó¤Ñ¤¯¤Ç¤è¤¯³°¤ÇÍ·¤Ö»Ò¤É¤â¤Ç¤·¤¿¡£¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤â³°¤Ç¤ä¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÌÜÎ©¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£¤Ç¤â¡¢ÆâÎØ¤Ç¤Ï¸µµ¤¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¹â¹»À¸¤Îº¢¤â¾Íè¤ÎÌ´¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¿À¸Í¤ÇÆ¯¤¯¤Î¤«¤Ê¡×¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
--¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¡ÚÃÓËÜ¡Û¡¡¹â¹»1Ç¯À¸¤Î¤È¤¡¢²ÈÂ²¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Îµ¢¤ê¤Ë¸¶½É¤ÎÃÝ²¼ÄÌ¤ê¤Ç¥×¥ê¥¯¥é¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ ÀµÄ¾¡¢ÉÝ¤¯¤Æ²ø¤·¤¯»×¤¨¤Æ¡Ä¡Ä¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¤ÏÃÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸åÆü¡¢¥Þ¥Þ¤È°ì½ï¤Ë²þ¤á¤Æ»öÌ³½ê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
--¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
¡ÚÃÓËÜ¡Û¡¡¡ÖÃ¯¤Ç¤â¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×¤Ã¤ÆÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤È¤«¤éÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ïº£¤Î»öÌ³½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢Ëå¤â¥¹¥«¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
--¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚÃÓËÜ¡Û¡¡ºÇ½é¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë»ÖË¾¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½÷Í¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤É¤¤¤í¤ó¤ÊÁªÂò»è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¡ÖÀ¶Á¿·Ï¤À¤è¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£½êÂ°¤·¤Æ¤â¤¹¤°»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤Û¤ÜÁ´Íî¤Á¡£Íî¤Á¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
Å¾µ¡¤Ï¡¢½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤µ¤ó¤Î¡ÖÀ©¥³¥ì¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤½¤³¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤ª»Å»ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤ÏËè²óÊÙ¶¯¤Ç¡¢¸÷¤ÎÆþ¤êÊý¤ä»Ø¤Î³ÑÅÙ¡¢ÂÎ¤Îµ¯¤³¤·Êý¤Ò¤È¤Ä¤ÇÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡£³Ø¤Ö¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
--¤½¤³¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¡ÚÃÓËÜ¡Û¡¡ÀèÇÚ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö26»þ¤Î¥Þ¥¹¥«¥ì¥¤¥É¡×¤µ¤ó¡Ê¢¨2022Ç¯10·î¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤òÂçºå¤Ç¸«³Ø¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤â¤È¤â¤È¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Æ½é¤á¤Æ¡Ö¤¢¤Ã¤ÁÂ¦¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤³¤È¤â¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢´ØÀ¾¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¿È¶á¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤¬¤¢¤ë¤ó¤ä¡×¤È½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¼ÒÆâ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
--¿À¸Í¤òÎ¥¤ì¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡¢ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡ÚÃÓËÜ¡Û¡¡ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÅìµþ¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¹â¹»Â´¶È¤·¤Æ¤¹¤°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÅìµþ¤¹¤´¤¤¡ª¡¡¥¥é¥¥é¡ª¡×¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢´õË¾¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
--²ÈÂ²¤ÎÈ¿±þ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡ÚÃÓËÜ¡Û¡¡¾åµþ¤¹¤ëÅöÆü¡¢¿·¿À¸Í¤Î¥Û¡¼¥à¤Þ¤Ç¸«Á÷¤ê¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¼ê»æ¤òÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤â¤Û¤ÜËèÆü¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈÅÅÏÃ¤¹¤ë¤¯¤é¤¤ÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¡£6»þ´Ö¤¯¤é¤¤ÏÃ¤¹¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æü¾ï²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÁÍý¤Îºî¤êÊý¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢ÁÝ½ü¤·¤Ê¤¬¤é¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ê¡£Í§¤À¤Á¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤â¤´ÈÓ¤òÎäÅà¤·¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤Ç¤ó¤È¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¡¢ñ»Ò¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£
--º£¡¢ÃÓËÜ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿À¸Í¤Ï¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚÃÓËÜ¡Û¡¡¡Öµ¤¤¬µÙ¤Þ¤ë¾ì½ê¡×¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤Î²È¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢´°Á´¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
--¤¤¤Ä¤«¿À¸Í¤Ç³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¤Ï¡©
¡ÚÃÓËÜ¡Û¡¡¿À¸Í¤ÇÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Âçºå¤Ç¤Ï¤è¤¯¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿À¸Í¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¯¤Æ¡£²Æ¤Ë¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÌî³°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª
--ºÇ¸å¤Ë¡¢2nd¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÃÓËÜ¡Û¡¡1st¼Ì¿¿½¸¤Ï19ºÐ¤Îº¢¤Ë»£±Æ¤·¡¢20ºÐ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£ºî¤Ï¤½¤Îº¢¤È¤Ï¤Þ¤¿Á´Á³°ã¤Ã¤¿°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½é¡¹¤·¤µ¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿Á°ºî¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¸«¤»¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤ÊÉôÊ¬¤âËº¤ì¤º¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºî¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Öº£¤ÎÃÓËÜ¤·¤ª¤ê¡×¤¬¼«Á³¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
»£±Æ¡§Á°Àî¸µ¡ÊSTUDIO221B¡Ë
Ê¸¡§ÀÄÅç¤Û¤Ê¤ß