¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ÖËÜ³×¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡×¡ÚDakota¡Ê¥À¥³¥¿¡Ë¡Û
© Disney. Based on the ¡ÈWinnie the Pooh¡É works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
²Á³Ê¡§32,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ìó24¡ß14¡ß9cm
½Å¤µ¡§Ìó370g
¥·¥ç¥ë¥À¡¼Ä´Àá²Ä¡¦¼è¤ê³°¤·ÉÔ²Ä
¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ù¥ë¥ÈÄ¹¤µ¡§ºÇÃ»Ìó118cm¡ÁºÇÄ¹Ìó134cm¡Ê5ÃÊ³¬Ä´Àá¡Ë
ÁÇºà¡§µí³×
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×
ËÜ³×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼Á´¶¤ò³è¤«¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥À¥³¥¿¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥×¡¼¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡£
¥À¥³¥¿¤Î¾å¼Á¥ì¥¶¡¼¤Ë¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥×¡¼¡×¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤ò¹ï°õ¤·¤¿¡¢»È¤¦¤Û¤É¤Ë°¦Ãå¤¬Í¯¤¯Âç¿Í¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡ª
¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥×¡¼¡×¡¢¡Ö¥Ô¥°¥ì¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö¥Æ¥£¥¬¡¼¡×¡¢¡Ö¥¤¡¼¥è¡¼¡×¤Î·¿²¡¤·¤ÏÁ°ÌÌÃæ±û¤Ë¡ù
¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ï¥Á¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Û¤ó¤ï¤«¤È¤·¤¿°¦¤é¤·¤¤¥¢¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¢ÌÌ¤ÏÌµÃÏ¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£
¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤È¤âÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ê¤Î¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç½ÅÊõ¤·¤½¤¦¡ý
¡ã¥ª¡¼¥×¥ó»þ¡ä
¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼³«ÊÄ¤Ç¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÏÃæ¤Ë¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼ÉÕ¤¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬1¤Ä¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬2¤Ä¤Ë³°¤Ë¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼ÉÕ¤¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬1¤Ä¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â²£¸þ¤¤Ë500ml¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤¬Æþ¤ë¼ýÇ¼ÎÏ¡ª
ÆâÀ¸ÃÏ¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥×¡¼¡×¤È¤ª²Ö¤ÈÍÕ¤Ã¤Ñ¤ÎÁíÊÁ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£
Í¥¤·¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Î¥¢¡¼¥È¤Ç¡¢³«¤¯¤¿¤Ó¤ËÆâÀ¸ÃÏ¤Î¥×¥ê¥ó¥ÈÊÁ¤¬¸«¤¨¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥ë¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¾åÉÊ¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤°õ¾Ý¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡£
¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥×¡¼¡×¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¹ï°õ¤¬²Ä°¦¤¤¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÖËÜ³×¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª
