¡¡µð¿Í¤ÎÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê21¡Ë¤¬21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¡ÊÅÚÍËÁ°5¡¦55¡¢ÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÇ®¥±¥Ä¾ðÊó¡×¤ËVTR½Ð±é¡£Âç¹¥¤¤Ê¤¦¤É¤ó¤ÎÌ¾Å¹¤òÅÔÆâ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¦¤É¤óVS¥é¡¼¥á¥ó¡×¡£
¡¡µð¿Í¥Ê¥¤¥ó¤Ï¤É¤Ã¤Á¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¡£ÄÔ²¬µÁÆ²¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê39¡Ë¤¬Áª¼ê¤òÄ¾·â¤·¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡È¤¦¤É¤ó¸©¡É¹áÀî½Ð¿È¤ÎÀõÌî¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¦¤É¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¡Ê¤¦¤É¤ó¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¡ËÅÜ¤é¤ì¤Þ¤¹¡¢¹áÀî¸©¤Î¿Í¤Ë¡×¤È¿Í²û¤Ã¤³¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ÀõÌî¤âÂç¹¥¤¤Ê»¾´ô¤¦¤É¤ó¥³¥·¤¬¶¯¤¯¡¢¤¤¤ê¤³¤À¤·¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¡Ö¤³¤Î¤¦¤É¤ó¤¬ÉáÄÌ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£Åìµþ¤Ç»÷¤¿¤¦¤É¤ó²°¤µ¤ó¤òÃµ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ã¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¿ÀÅÄ¤Î¤¤¤Ã¤×¤¯¤¦¤É¤ó¡×¡£Åìµþ¡¦¿ÀÅÄ¤ËËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¡¢12Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¹áÀî°ìÊ¡¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀõÌî¡£¡Ö¤¦¤É¤ó¤ÎÂÀ¤µ¤È¡¢Ä¥¤Î¤¢¤ë¡Ä¡£¡Ê¤¢¤È¤Ï¡Ë¥Ä¥ä¡×¤¬¹áÀî¤Î¤¦¤É¤ó¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢µÜºê¥¥ã¥ó¥×¼èºà¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµµÍüÏÂÌé¡Ê39¡Ë¤â¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ¡ÖÇº¤à¡Á¡ªÅìµþ¤À¤Ã¤¿¤é¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ê¥¦¤À¤Ã¤¿¤é¤¦¤É¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤É¤ó¤Ë1É¼¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤¦¤É¤ó¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤¬³Æ6É¼¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Â§ËÜ¤Î¡ÈÊÑ²½µå¡É¤½¤Ð¤¬1É¼¤À¤Ã¤¿¡£