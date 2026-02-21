µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡È¼ýÏ¿ÃæÇ¼¼Ö¡É¡Ö¤¤ç¤¦¥Ï¥ó¥³»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¡¡¥¹¥Ð¥ë¡ÈÌ¾¼Ö¡É¤ò2Âæ¾è¤êÈæ¤Ù
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëBSÆü¥Æ¥ì¡Ø¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò NO CAR, NO LIFE!¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å9¡§00¢¨¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¸å9¡§24¡Ë¤¬¤¤ç¤¦21Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢ÀèÆüË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤ÎÄÉÅé¤È¤·¤Æ²áµî¤ËÊüÁ÷¤·¤¿2»þ´ÖSP¡Ê2016Ç¯2·î19Æü½é²óÊüÁ÷¡Ë¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡È¼ýÏ¿ÃæÇ¼¼Ö¡É¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ð¥ë¡ÈÌ¾¼Ö¡É¤ÎÁ´ËÆ
¡¡½é²óÊüÁ÷»þ¤Î°¦¼Ö¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Ð¥ë¡Ø¥ì¥¬¥·¥£¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥ï¥´¥ó¡Ù¤ò¾Ò²ð¤·¤¿µ×ÊÆ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸å¤í¤«¤é¿¿¿·¤·¤¤¥¹¥Ð¥ë¡ÈÌ¾¼Ö¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤¬¡Ö¤¨¤Ã¡©¡×¤È¸ÍÏÇ¤¦Ãæ¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ëº£ÊÑ¤¨¤ë¤ó¤À¤è¡×¤Èº£Æü¡¢¤³¤³¤ÇÇ¼¼Ö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£Ìðºî·ó¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¡©ËÜÅö¤ËÇ¼¼Ö¡©¡×¤È¶½Ê³¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¥Ï¥ó¥³»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Çú¾å¤¬¤ê¡£¿·¤¿¤Ê¥¡¼¤È¼Ö¸¡¾Ú¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤ç¤¦Ç¼¼Ö¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤Î¼Ö¤Ç¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¡ª¡×¤ÈÌðºî¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æµì°¦¼Ö¤È¿·°¦¼Ö¤ò¾è¤êÈæ¤Ù¡£µì°¦¼Ö¤Î¡Ö¥é¥¹¥È¥é¥ó¡×¡õ¿·°¦¼Ö¤Î¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥é¥ó¡×¤ò°ì¹Ô¤ÇÂÎ´¶¤¹¤ë¡£
