¡ÚÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡ÛÂè2ÏÃ¡ÖÆó¤Ä¤Î¿Ï¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡¡¤Ê¤¼¥®¥ã¥Ð¥ó¤¬2¿Í¡©¡¡¥®¥ã¥Ð¥ó¡¦¥Ö¥·¥É¡¼¤¬¾øÃå
¡¡¡ÈÀÖ¤¤¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤¬³èÌö¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÆÃ»£±ÇÁü¥·¥ê¡¼¥º¡ÚPROJECT R.E.D.¡Û¡Ê¢¨¡ÖÄ¶¼¡¸µ±ÑÍºëý¡×¤Î±ÑÌõ¡ÚRecords of Extraordinary Dimensions¡Û¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤ÆÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ØÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ù¤ÎÂè2ÏÃ¡ÖÆó¤Ä¤Î¿Ï¡×¤¬22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÚÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡ÛÂè2ÏÃ¡ÖÆó¤Ä¤Î¿Ï¡×Í½¹ð
¡¡Â¿¸µÃÏµå¦«8018¤Î¡Ô±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡Õ¤³¤È¥®¥ã¥Ð¥ó¡¦¥Ö¥·¥É¡¼¤Ç¤¢¤ëÑëÆá¡ÊÀÖ±©Î®²Ï¡Ë¤Ï¡¢Æó¿Í¤È¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¥®¥ã¥Ð¥ó¤Ë¾øÃå¤·¤¿Îç»ü¡ÊÄ¹ÅÄ¸÷Ê¿¡Ë¤òÌä¤¤¤¿¤À¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£
¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿³ë¸«¿Î»Ö¡ÊÊ¡»³æÆÂç¡Ë¤Î¸ýÉõ¤¸¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ÈÈºáÁÈ¿¥¤Î¸µÄù¤Ç¤¢¤ëòíËû¡ÊµÜ²¼ÍºÌé¡Ë¤¬ÑëÆá¤¿¤Á¤ò½±·â¡£»ö·ï¤Ë¼¡¤°»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢òíËû¤ËÅÜ¤ê¤òÇ³¤ä¤¹Îç»ü¤ò¸«¤ÆÑëÆá¤Ï¡Ä¡£
