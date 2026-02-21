ÊÁËÜÍ¤¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¡È¿ä¤·¡É¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¹ðÇò¡¡ËÌÂ¼°ìµ±¤È°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö»²Àï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊÁËÜÍ¤¡Ê39¡Ë¤¬20Æü¡¢TBS·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØA-Studio+¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË ¸å11¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¡È¿ä¤·¡É¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÁËÜÍ¤¡õËÌÂ¼°ìµ±¤¬Ì´Ãæ¤Ç¿ä¤¹¡ÖTWICE¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á
¡¡MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬¡¢ÊÁËÜ¤Ë¡Ö¤«¤Ê¤ê¹û¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀèÇÚÇÐÍ¥¡¦ËÌÂ¼°ìµ±¡Ê56¡Ë¤ò¼èºà¡£ÊÁËÜ¤Ï¡ÖËÍ¤âËÌÂ¼¤µ¤óÂç¹¥¤¤Ç¡¢¤ª¼Çµï¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢ÏÃÂê¤Ï2¿Í¤Î¡È°Õ³°¤Ê¼ñÌ£¡É¤ÎÏÃ¤Ø¡£
¡¡ÄáÉÓ¤«¤é¡Ö°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ó¤Î¤ä¤í¡©¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿ÊÁËÜ¤Ï¡¢¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤½¤ÎÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¡ÖËÍ¤Ï°ìµ±¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é²Ð¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢¿´¤Ë¤Ý¤Ã¤«¤ê·ê¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î·ê¤Ë¥¹¥Ã¤È¤½¤Î»Ò¤é¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£¡Ö2¿Í¤Ç¥É¡¼¥à¤Ë¥é¥¤¥Ö¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¡È¿ä¤·¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡ÖTWICE¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¹ðÇò¡£¤¹¤ë¤ÈµÒÀÊ¤«¤é¤Ï°Õ³°¤¹¤®¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£¡Ö°ìµ±¤µ¤ó¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£K-POPÁ´ÈÌ¤Î¤³¤È¤â¤¹¤´¤¯¾Ü¤·¤¯¤Æ¡£¡ÊËÌÂ¼¤È¡Ë»÷¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¸ß¤¤¤Ë¥ª¥¿¥¯µ¤¼Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÄÉ¤Ã¤«¤±¤¿¤¯ÄÉ¤Ã¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¡¢ÀèÇÚ¤«¤é¡ÈÉÛ¶µ¡É¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡È¿ä¤·¡É¤¬¤¤¤ëÀ¸³è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËË¤«¤Ê¤â¤ó¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æµ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡ÈÂº·É¡É¤È¤«¡¢¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¡×¤È¸ì¤ëÊÁËÜ¡£¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤Ï¡¢ºÊ¤ÇÇÐÍ¥¤Î°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¡Ê40¡Ë¤âÇ§¤á¤ë¤È¤³¤í¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÍ¤¬±Ç²è¤Î¤³¤È¤òÇ®ÎÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ï¡¼¥Ã¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¤½¤Î±Ç²è¤ÈÆ±¤¸Ç®ÎÌ¤ÇTWICE¸«¤Æ¤ë¤ÎÀ¨¤¤¤è¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£Æ±¤¸Ç®ÎÌ¤Ç²¶¤¬µÞ¤ËTWICE¤ò¸ì¤ë¤È¤¤¬¤¯¤ë¤é¤·¤¯¤Æ¡×¤È°ÂÆ£¤ÎÈ¿±þ¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
