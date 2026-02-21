´ÆÆÄ¡¢¥¨¡¼¥¹FW¤òÆ±»þ¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤ë¤â¡Ä¡Ä¡¡¥×¥ì¥ß¥¢26»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ7°Ì¡£¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¹¥Ä´¤ÎÍýÍ³
º£µ¨¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï26»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¥ê¡¼¥°7°Ì¤È·òÆ®¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¡£
º£µ¨¤Ï¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¡¢¥è¥¢¥Í¡¦¥¦¥£¥Ã¥µ¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â¤È¼ç¼´¤È¤Ê¤ë¿ÍÊª¤¬°ú¤È´¤«¤ì¤Æ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¶ìÀï¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íèµ¨¤Î²¤½£¥«¥Ã¥×Àï¤Î½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØBBC¡Ù¤Ç¤Ï¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¸åÇ¤¤òÃµ¤¹³Î¤«¤ÊÌÜ¤ËÃíÌÜ¡£¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç¸åÇ¤¿Í»ö¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥¡¼¥Þ¥ó¤¬µî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸åÇ¤¤È¤·¤Æ»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¡¼¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î²Æ¤ËÆâÉô¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Èà¤Ë¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î´ÆÆÄ·Ð¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì¹çÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤Î·Ð¸³ÉÔÂ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤¬¡¢¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë¤Ï24-25¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏÈà¤¬¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ç¡¢Èà¤¬´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Â¾¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ï³°Éô¤«¤é´ÆÆÄ¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ì¤¬¼çÎ®¤À¡£Îã¤¨¤Ð¥Õ¥é¥ó¥¯´ÆÆÄ¤ò°ú¤È´¤¤¤¿¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼¤Ë»Ø´ø¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Èà¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤À¡£¹¶·âÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¤ä°ÂÄê¤·¤¿¼éÈ÷¤«¤é¹¶·â¤òºî¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¡£»ÃÄê´ÆÆÄ¤Î¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥È¥¥¥É¡¼¥ë¤Ï¼ç¤Ë3¥Ð¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Êý¸þÀ¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¡£
¤¿¤À¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¥¹¤Ï¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÊý¸þÀ¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤ò¸«¼é¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï·ë²Ì¤è¤ê¤â¥×¥í¥»¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ë½¸ÃÄ¤Ç¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Î¥Î¥¤¥º¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë¤Ï³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÊø¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡¢¼«¤é¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀâ¤¯´ÆÆÄ¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ëÂÎÀ©¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Î¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤ÎÀ®¸ù¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£