¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£²¡¦£Ê£³É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¢¦Âè£³Àá¡¡¹ÃÉÜ£±¡½£±¡Ê£Ð£Ë£´¡½£³¡ËÆ£»Þ¡Ê£²£±Æü¡¢ÀÅ²¬¡¦Æ£»ÞÁí¹ç¡Ë
¡¡£Ê£²Æ£»Þ£Í£Ù£Æ£Ã¤Ïº£µ¨½é¤Î£²Ï¢¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£Æ£»Þ¤ÏÆ±¤¸¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¡¢½ÂÃ«ÍÎ¼ù´ÆÆÄ¤¬º£µ¨½¢Ç¤¤·¤¿¹ÃÉÜ¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾£³£±Ê¬¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£¶Ê¬¸å¤Ë£Í£ÆÃæÂ¼Í¥ÅÍ¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£±¡½£±¤Î¤Þ¤Þ£¹£°Ê¬¤¬½ª¤ï¤ê¡¢·Þ¤¨¤¿£Ð£ËÀï¤Ç£²¿Í¤¬¼ºÇÔ¡££³¡½£´¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¿·´ÆÆÄÂÐ·è¡×¤òÍî¤È¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½£Ä£Æ¤ÎËêÌîÃÒ¾Ï´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÇÄã¸Â¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤Ï¼è¤ì¤¿¤¬¡¢²ÝÂê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£