¡¡Âè£±»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤¬£²£°Æü¤Ë£²£¸ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡£²£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö£²£¸¡×¤Î¿ô»ú¤È¤È¤â¤Ë¥±¡¼¥¤È¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤Î¤ß¤òÅê¹Æ¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÆâÁõ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¥É¥ì¥¹¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤È¤â¤Ë½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤ë¡¢¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ë¤³¤ë¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤ÇÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¹õ¤¤Éþ¤â¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¤ª²Ö¤âÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â±Ê±ó¤Ë£Î£Ï¡¥£±¤Î¿ä¤·¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¼Ì¿¿¤âÆ°²è¤âÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡Á¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£ÅÄ¤Ï£²£°£²£³Ç¯£¸·î¤ËÇÐÍ¥¤Î°ðÍÕÍ§¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£ºòÇ¯£±£²·î¤ËÂè£±»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£