¡¡½ÂÃ«ÍÎ¼ù´ÆÆÄ¤¬º£µ¨½¢Ç¤¤·¤¿£Ê£²¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤¬³«Ëë£³Ï¢¾¡¡£Æ±¤¸¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½£Ä£Æ¤ÎËêÌîÃÒ¾Ï´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆ£»Þ£Í£Ù£Æ£Ã¤È¤Î¡Ö¿·´ÆÆÄÂÐ·è¡×¤ò£Ð£ËÀï¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¹ÃÉÜ¤ÏÁ°È¾£³£±Ê¬¤Ë£Æ£×ÆâÆ£ÂçÏÂ¤¬£²ÀïÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ÆÀèÀ©¡£Æ±£³£·Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤¬¡¢£±¡½£±¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿£Ð£ËÀï¤Ç£Ç£Ë²ÏÅÄ¹¸Ê¼¤¬Æ£»Þ£±¿ÍÌÜ¤Î¥¥Ã¥¯¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¡£¹ÃÉÜ¤â£²¿ÍÌÜ¤ò»ß¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Æ£»Þ¤Î£µ¿ÍÌÜ¤¬ÏÈ¤ò³°¤·¤Æ·èÃå¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡½ÂÃ«´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£±¡½£±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¥²¡¼¥à¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£Áª¼ê¤ÏÍê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£