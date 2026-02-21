¿¼ÅÄ¶³»Ò¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÈÉã¤Î¿¦¶È¡É¡¡º£¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¡ÖÏÓ¤òÁÈ¤ó¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿¼ÅÄ¶³»Ò¤¬¡¢21ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ØÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡Ù¡Ê¸å3¡§00¡Á4¡§00¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Éã¿Æ¤Î¿¦¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡ªÂçºå¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë²Î¤ò²Î¤¦¿¼ÅÄ¶³»Ò
¡¡º£²ó¤ÏÇÐÍ¥¤Î¿¼ÅÄ¤¬¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï200¿Í¤¬BGM¤Ë¤Î¤»¤¿¥À¥ó¥¹¤Ç¿¼ÅÄ¤ò½Ð·Þ¤¨¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï·ÝÇ½ÍúÎò½ñ¥Ü¡¼¥É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£1996Ç¯¤Ë¥Û¥ê¥×¥í¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡ØPURE GIRL¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤ò¤·¤¿¿¼ÅÄ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬¡ÖÉã¿Æ¤Î¤ª¤«¤²¡×¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿¼ÅÄ¤Ï¡ÖÉã¤¬ÅÔÄ£¤Î¹Êó¤ËÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¡ÊPR¡ËÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Î¥í¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥Û¥ê¥×¥í¤Î¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¡¢¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¹ðÇò¡£ÃçÎÉ¤·¤ÎÉã¿Æ¤È¤Ï¡Öº£¤âÏÓ¤òÁÈ¤ó¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢±«¤ÎÆü¤Ë¶äºÂ¤òÊâ¤¯Éã¿Æ¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢MC¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ï¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤ëÉã¿Æ¤ËÁ¢Ë¾¤Î´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤ë¡£
