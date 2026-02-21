Ó®ÆýÎà¤Î¥á¥¹¤Ï¥ª¥¹¤è¤êÄ¹À¸¤¡¢À¹ÔÆ°¤¬°ì°ø¤«¡¡¸¦µæ
¡ÊCNN¡Ë¥á¥¹¤ÎÓ®ÆýÎà¤¬¥ª¥¹¤è¤ê¤â°ìÈÌÅª¤ËÄ¹À¸¤¤¹¤ëÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢À¹ÔÆ°¤Ë¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¸¦µæ·ë²Ì¤¬ºòÇ¯È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Æ°Êª±à¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë528¼ï¤ÎÓ®ÆýÎà¤È648¼ï¤ÎÄ»Îà¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£ÀÊÌ¤Ë¤è¤ëÀ®ÂÎ¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Î°ã¤¤¤ò°·¤Ã¤¿¸¦µæ¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤âÊñ³çÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ÏÀÊ¸¤Ï²Ê³Ø»ï¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦¥¢¥É¥Ð¥ó¥·¥º¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¼«Á³¤Î´Ä¶²¼¤ÇÀ¸Â©¤¹¤ë110¼ï¤Î¸ÄÂÎ·²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´¤Ù¡¢Æ±ÍÍ¤Î·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ó®ÆýÎà¤Ç¤ÏÀ®ÂÎ¤Î¥á¥¹¤¬¥ª¥¹¤è¤êÊ¿¶Ñ¤Ç12¡óÄ¹¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢Ä»Îà¤Ç¤ÏµÕ¤Î·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¡¢À®ÂÎ¤Î¥ª¥¹¤¬¥á¥¹¤è¤ê5¡óÄ¹À¸¤¤·¤¿¡£
Ó®ÆýÎà¤ÈÄ»Îà¤¤¤º¤ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÀÊÌ¤Ë¤è¤ë¼÷Ì¿¤Îº¹¤ÏÆ°Êª±à¤è¤êÌîÀ¸¤ÎÊý¤¬¸²Ãø¤À¤Ã¤¿¡£¸¦µæ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ°Êª±à¤Ç¤Ïµ¤¸õ¤Î¸·¤·¤µ¤äÊá¿©Æ°Êª¤Ê¤É¤Î¥¹¥È¥ì¥¹Í×°ø¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£ÂÐÎ©¤¹¤ëÍýÏÀ
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼÷Ì¿¤Îº¹¤¬À¸¤¸¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î²¾Àâ¤¬¤¢¤ë¡£¼çÍ×¤ÊÀâ¤Î°ì¤Ä¤ÏÀÀ÷¿§ÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£ÏÀÊ¸¤Î¶¦Ãø¼Ô¤Ç¥É¥¤¥Ä¡¦¥é¥¤¥×¥Á¥Ò¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥×¥é¥ó¥¯¿Ê²½¿ÍÎà³Ø¸¦µæ½ê¤ÎÅý·×¿Í¸ý³Ø¥°¥ë¡¼¥×¤òÎ¨¤¤¤ëÅý·×¡¦¿ôÍýÀ¸ÂÖ³Ø¼Ô¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥³¥ë¥Á¥§¥í»á¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÍýÏÀ¤Ï¡Ö°Û·¿ÇÛ¶ö»ÒÀ²¾Àâ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢XÀ÷¿§ÂÎ¤ò2ËÜ»ý¤Ä¥á¥¹¤Ï¡¢XÀ÷¿§ÂÎ¤ò1ËÜ¤ÈYÀ÷¿§ÂÎ¤ò1ËÜ¤º¤Ä»ý¤Ä¥ª¥¹¤ËÈæ¤Ù¤ÆÍÍø¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ë¥Á¥§¥í»á¤ÏCNN¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖXÀ÷¿§ÂÎ¤ËÊÑ°Û¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢1ËÜ¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÍ½È÷¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÊÑ°Û¤ÏºÇ½ªÅª¤ËÍ³²¤È¤Ê¤ê¡¢¼÷Ì¿¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¤³¤È¤¬Ä»Îà¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥ª¥¹¤ÎÊý¤¬Ä¹À¸¤¤¹¤ë¡£¥ª¥¹¤Ï£ÚÀ÷¿§ÂÎ¤ò2ËÜ»ý¤Á¡¢£ÚÀ÷¿§ÂÎ¤ò1ËÜ¤ÈWÀ÷¿§ÂÎ¤ò1ËÜ¤·¤«»ý¤¿¤Ê¤¤¥á¥¹¤è¤ê¤âÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢Æ°Êª¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤³¤Î·¹¸þ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤Îã³°¤â¤¢¤ê¡¢¼÷Ì¿¤Î°ã¤¤¤òÀ¸¤à¤Û¤«¤ÎÍ×°ø¤âÃµ¤Ã¤¿¤È¥³¥ë¥Á¥§¥í»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÌÔ¶Ù¡Ê¤â¤¦¤¤ó¡ËÎà¤Î°ìÉô¤Ç¤Ï¥ª¥¹¤ÎÊý¤¬Ä¹À¸¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ä»ÎàÁ´ÈÌ¤Î·¹¸þ¤ËÈ¿¤¹¤ë¼ï¤â¤¤¤ë¡£¸¦µæ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ°Êª±à¤Ç¤Ï¥á¥¹¤Î¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤ä¥¿¥«¤¬¥ª¥¹¤è¤ê¤âÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥³¥ë¥Á¥§¥í»á¤Ï¤³¤ì¤ò¡ÖÉÔ²Ä²ò¤À¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Æ°Êª¤Ç¤Ï¥á¥¹¤ÎÊý¤¬ÂÎ¤¬Âç¤¤¯¡¢ÆìÄ¥¤ê¤ÎËÉ±Ò¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥ª¥¹¤ÈÆ±¤¸¤«¤½¤ì°Ê¾å¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥á¥¹¤ÎÊý¤¬Ä¹À¸¤¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿Îã³°¤¬ÆÃÄê¤Î²Ê¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢°ìÉô¤Î½¸ÃÄ¤Ï°Û¤Ê¤ëÀïÎ¬¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÀÁªÂò¤äÈË¿£¤Ë¤«¤«¤ëÉéÃ´¤¬¼÷Ì¿¤ÎÀº¹¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¸¡Æ¤¤·¤¿¡£Âç¤¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡ÖÀÅñÂÁ¡Ê¤È¤¦¤¿¡Ë²¾Àâ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍýÏÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ª¥¹¤ÎÆ°Êª¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¹¤ò°ú¤¤Ä¤±¤¿¤êÂ¾¤Î¥ª¥¹¤È¶¥¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÂÎ¤òÂç¤¤¯¤·¤¿¤ê¡¢Âç¤¤Ê³Ñ¤òÈ¯Ã£¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¥á¥¹¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÁè¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÀ¤ä¹ÔÆ°¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃí¤°¤â¤Î¤¬¤¤¤ë¡£¥³¥ë¥Á¥§¥í»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥ª¥¹¤Ï¼«¤é¤ÎÀ¸Â¸¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÊÌ¤Î¡ÖÈË¿£¥³¥¹¥È²¾Àâ¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¥¿±¤ä½Ð»º¡¢»Ò°é¤Æ¤È¤¤¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤¬À¸Â¸¾å¤ÎÂå½þ¤òÈ¼¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÀÅñÂÁ²¾Àâ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¾Úµò¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢°ìÉ×°ìºÊÀ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÊÊ£¿ô¤ÎÀÅª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò»ý¤Ä¡ËÓ®ÆýÎà¤Î¼ï¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¹¤ÎÊý¤¬¥ª¥¹¤è¤êÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ËÂÎ¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²á¾ê¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÈñ¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ï¡ÖÂå½þ¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥³¥ë¥Á¥§¥í»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Æ°Êª±à¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÈË¿£¥³¥¹¥È²¾Àâ¤¬Í½ÁÛ¤¹¤ë¤Î¤È¤ÏµÕ¤Î·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
Æ°Êª±à¤Ç¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¥á¥¹¤Ï¥ª¥¹¤è¤ê¤âÄ¹À¸¤¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÌîÀ¸¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î·¹¸þ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¾Úµò¤ÏË³¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥³¥ë¥Á¥§¥í»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÄ¾´Ñ¤ËÈ¿¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò°é¤Æ¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃí¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬À¸Â¸¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¥³¥ë¥Á¥§¥í»á¤Ï¡¢¿Ê²½¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤ë¤ÈÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢°ìÉô¤Î²Ê³Ø¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°é»ù¤ò¤¹¤ëÀÊÌ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¿Æ¤ËÂç¤¤¯°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤è¤êÄ¹¤¯À¸¤»Ä¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿Æ¤Ï»Ò¤É¤â¤¬À®¿Í¤Þ¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤ÆÈË¿£¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¡£
¥á¥¹¤À¤±¤¬»Ò°é¤Æ¤òÃ´¤¦¼ï¤Ï¡¢¥ª¥¹¤¬Â¿¤¯¤Î¥á¥¹¤È¸òÈø¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë°ìÉ×Â¿ºÊÀ©¤Ç¤¢¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ª¥¹¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¸òÈø¤ËÈñ¤ä¤¹¤¿¤á¡¢À¸Â¸¤ÎÌÌ¤ÇÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ËÜµ»ö¤Ï2025Ç¯10·î6Æü½é½Ð¤Îµ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£