ÊÒ»³¤µ¤Ä¤»á¡¡¡ÈºâÌ³¾Ê°¶ÌÏÀ¡É¤Ë»ä¸«¡Öº£¤Ï¾Ê¤òµó¤²¤ÆÉ¬»à¤Ç¡Ä¹â»ÔÁíÍý¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿½ÉÂê¤ò¡×
¡¡ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Áê¡Ê66¡Ë¤¬21Æü¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¡ÊÅÚÍËÁ°9¡¦30¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¡ÈºâÌ³¾Ê°¶ÌÏÀ¡É¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºâÌ³¾Ê¤ÏºòÇ¯3·î¡¢ÁÅÀÇ¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÉéÃ´¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¹ñÌ±ÉéÃ´Î¨¤¬¡¢Æ±Ç¯ÅÙ¤Ç46.2¡ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤«¤é0.4¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£1970Ç¯¤Ï24.3¡ó¤Ç¡¢¤Û¤ÜÇÜÁý¡£¹ñÌ±¤ÎÉéÃ´¤ÏÁý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ºòÇ¯»àµî¤·¤¿·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢ºâÌ³¾Ê¤òÅ¨ÂÐ»ë¤·¡¢¡È¥¶¥¤¥à¿¿Íý¶µ¡É¤È¾Î¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤Ü¸Þ¸ø¸ÞÌ±¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¡¢¡ÖWEST.¡×Ãæ´Ö½ßÂÀ¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÇ¼ÀÇ¤Î¤¿¤Ó¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¼è¤é¤ì¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¿¤áÂ©¡£MC¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤â¡Ö¹ñÌ±¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ì¡¢¥¨¥°¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±¤«¤é¤ÎÈáÌÄ¤Ë¡¢µìÂçÂ¢¾Ê¡Ê¸½ºâÌ³¾Ê¡Ë½Ð¿È¤ÎÊÒ»³»á¤Ï¡¢¡Öº£¤Ï¾Ê¤òµó¤²¤ÆÉ¬»à¤Ç¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿½ÉÂê¤Î¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤È¡¢½êÆÀÀÇ¤ÎÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤âº£¡¢¹ñ²ñ¤ÇË¡°Æ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤à¤·¤í¸ºÀÇ¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¡Ö½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢Ë¡°Æ¤Ç¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£