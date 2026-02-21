¥¦¥½¤À¤í¡ÄÀãÊÉ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤«¤é¶Ã°Û¤ÎÃ¦½Ð¡ª 24ºÐÅ·ºÍ¥é¥ê¡¼¥¹¥È¡¢2ÀïÏ¢Â³¤Î¡È¿À¶È¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¡É¤Ë¡Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤ÎÃ£¿Í¡×¾Î»¿¤ÎÀ¼
¡ÚWRC À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡ÛÂè2Àï ¥é¥ê¡¼¡¦¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀãÊÉ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¢ª¶Ã°Û¤ÎÃ¦½Ð¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¤Î¡Ø¥é¥ê¡¼¡¦¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ù¤Ç¡¢24ºÐ¤ÎÄ¶¿·À±¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¸«¤»¤¿2ÀïÏ¢Â³¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼·à¤ò17Æü¡¢WRC¸ø¼°X¤¬¡Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤ÎÃ£¿Í¡×¤È¾Î»¿¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÌÌ¤Î¶äÀ¤³¦¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²á¹ó¤ÊÀã¾å¥é¥ê¡¼¡£¥Ç¥¤2¤ÎSS3¤Ç¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥½¥ë¥Ù¥ë¥°¡Ê24¡Ë¤ÏÁö¹ÔÃæ¡¢¿¼¤¤Àã¤À¤Þ¤ê¤ËÂ¤ò¤È¤é¤ì¥¹¥Î¡¼¥Ð¥ó¥¯¡ÊÀãÊÉ¡Ë¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤àÄËº¨¤Î¥³¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¤òµÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¦½ÐÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¥ê¥¿¥¤¥¢¤â¤è¤®¤ëÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¶Ã°Û¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£¥Þ¥·¥ó¤ò¹ª¤ß¤ËÁà¤ê¡¢¿¼¤¤Àã¤ÎÃæ¤ò¤«¤Ê¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ´ñÀ×Åª¤Ë¥³¡¼¥¹¤ØÉüµ¢¡£¥Ñ¥ó¥¯¤Ë¸«Éñ¤ï¤ìÂçÉý¤Ê¥¿¥¤¥à¥í¥¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸«»ö¤Ê¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤ÇµçÃÏ¤òÃ¦¤·¡¢¼¹Ç°¤Î´°Áö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
³«ËëÀï¤Ç¤â¥³¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¤«¤é¶Ã°Û¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼
¡¡¼Â¤Ï¥½¥ë¥Ù¥ë¥°¡¢¸«»öÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿³«ËëÀï¤Î¥é¥ê¡¼¡¦¥â¥ó¥Æ¥«¥ë¥í¤Ç¤â¡¢Æ±ÍÍ¤ËÀãÆ»¤Ç¥³¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¤·¤Ê¤¬¤é¶Ã°ÛÅª¤Ê¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤ò¸«¤»¡¢¥³¡¼¥¹Éüµ¢¡£Áí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2ÀïÏ¢Â³¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤³¤Î°Û¼¡¸µ¤Î´íµ¡²óÈòÇ½ÎÏ¤ËÂÐ¤·¡¢WRC¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤âÈ¿±þ¡£¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¡ÖThe master of recovery¡Ê¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤ÎÃ£¿Í¡Ë¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ç¤ÏÁí¹ç4°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¶°ìÎ®¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¡¢¼«Á³¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë¥é¥ê¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¨¤ß¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØWRC À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢ 2026¡Ù¡¿(C)WRC¡Ë