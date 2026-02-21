±ÑÀ¯ÉÜ¡¢¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤Î²¦°Ì·Ñ¾µ½ç°Ì¤«¤é¤Î½ü³°¸¡Æ¤¡¡¤½¤ÎÂ¾µ¯¤³¤êÆÀ¤ë±Æ¶Á
¥í¥ó¥É¥ó¡ÊCNN¡Ë19Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿±Ñ¹ñ¤Î¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤ò½ä¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï¸µ²¦»Ò¤¬ÀÈÈºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¸ûÎ±Ãæ¤Ë»àË´¤·¤¿ÊÆÉÙ¹ë¡¢¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Èµ¡Ì©¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤¿¤È¤¹¤ëµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜººÃæ¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
20Æü¤Î±Ñ»æ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÁÜºº½ªÎ»¤Î»þÅÀ¤Ç±Ñ¹ñµÄ²ñ¤¬¸µ²¦»Ò¤ò²¦°Ì¤Î·Ñ¾µ½ç°Ì¤«¤é³°¤¹¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¡£
¸µ²¦»Ò¤Ï¡¢ÊÆ»ÊË¡¾Ê¤¬¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ë´Ø¤¹¤ë¿ôÉ´ËüÅÀ¤ËµÚ¤ÖÊ¸½ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¸å¤ËÉâ¾å¤·¤¿ºÇ¿·¤Îµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ø¤Ë¤ÏÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¿ÏÇ¤òºÆ»°ÈÝÄê¤·¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤¬¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÜ·â¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢µ¿Ç°¤òÊú¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥í¥ó¥É¥ó·Ù»ëÄ£¤Ï20Æü¡¢¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤Î¸½Ìò¤ª¤è¤Ó¸µ¤Î²¦¼¼·Ù¸î´±¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¸«Ê¹¤¤·¤¿¤¢¤é¤æ¤ëÆâÍÆ¤¬¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¤½¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÁÜºº¤È´ØÏ¢¤¬¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ò¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤è¤¦Â¥¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜ¿Í¤ÎÂáÊá¤È¤¤¤¦·àÅª¤ÊÅ¸³«¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤ò½ä¤ëÁûÆ°¤Ïº£¸å¤É¤¦Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¸½»þÅÀ¤ÇÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ëÅ¸³«
¥Æ¥à¥º¥Ð¥ì¡¼·Ù»¡¤Ë¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç66ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò²á¤´¤·¤¿¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤Ï¡¢19Æü¤ÎÌë¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤¿¡£¥Î¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯½£¥µ¥ó¥É¥ê¥ó¥¬¥à¤Î»äÅ¡¤ËÌá¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤«¤é10»þ´Ö¸å¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï½èÊ¬ÊÝÎ±¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼áÊü¤Ç¡¢ÊÝ¼á¤È°Û¤Ê¤ê¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¾ò·ï¤â²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¸µ²¦»Ò¤¬¤³¤ì°Ê¾åÅö¶É¤ÎÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÆÂáÊá¤äÄÉ²Ã¤Î¿ÒÌä¤òµá¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
±Ñ¹ñ¿ÍÊÛ¸î»Î¤Î¥¯¥í¥¨¡¦¥¸¥§¥¤»á¤ÏCNN¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¡¢¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÈÊÁ¤Î¹´Â«Ãæ¤Ë¿ÒÌä¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¡¢¡Ö·Ù»¡¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¡×¤òÄó¼¨¤Ç¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÀøºßÅª¤Ê¾Ú¿Í¤ä¼áÌÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£·Ù»¡¤Ï¤½¤ì¤é¤ò¾Úµò¤È¤·¤ÆÁÜºº¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
20Æü¸áÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥óÀ¾¹Ù¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¤Î¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥í¥Ã¥¸¡×¤ËÁÜºº°÷¤¿¤Á¤¬ÅþÃå¤·¡¢ÁÜº÷¤òÂ³¤±¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥í¥Ã¥¸¤Ï¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤Î°ÊÁ°¤Î½»µï¤À¡£
¥í¥ó¥É¥ó·Ù»ëÄ£¤Ë30Ç¯¶ÐÌ³¤·¤¿¸µ´´Éô¤Î¥À¥ë¡¦¥Ð¥Ö»á¤Ï19Æü¡¢¡Ö¤¢¤ë¿ÍÊª¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤¬´ÉÍý¡¦½êÍ¤¹¤ëÉÔÆ°»º¤ÎÁÜº÷¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö·Ù»¡¤ÏÅÅ»Òµ¡´ï¤È¡¢¤½¤³¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¾Úµò¤ò¼ý½¸¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÃÊ³¬¤ÎÁÜºº¤ÏÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£·Ù»¡¤ÎÁÜºº¸å¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤òµ¯ÁÊ¡¦ÁÊÄÉ¤¹¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤Ê¾Úµò¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ï¸øÁÊ¶É¡ÊCPS¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¡£
CPS¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¡¢¸øÌ³¾å¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÜºº¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥à¥º¥Ð¥ì¡¼·Ù»¡¤Ë¡Ö½é´üÃÊ³¬¤ÎÁÜºº½õ¸À¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏCPS¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬ÁÜºº´±¤ËÂÐ¤·¡¢ÁÜºº¤Î¿Ê¤áÊý¤Ë´Ø¤¹¤ëÀµ¼°¤Ê»Ø¼¨¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
µ¯ÁÊ¤Î´ü¸Â¤ÏÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²¦°Ì·Ñ¾µ¸¢¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«
CNN¤¬ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±Ñ¹ñµÄ²ñ¤Ï·Ù»¡¤¬¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÜºº¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢ËÜ¿Í¤ò²¦°Ì·Ñ¾µ¸¢¤«¤é½ü³°¤¹¤ëË¡°Æ¤ÎÄó½Ð¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤³¤Î¿·Ë¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢²¦°Ì·Ñ¾µ½ç°Ì8°Ì¤Î¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤Ï¹ñ²¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
²¦°Ì·Ñ¾µ¸¢¤«¤éÃ¯¤«¤ò½ü³°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤À¤¬¡¢Á´¤¯Á°Îã¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
³ºÅö¤¹¤ëË¡°Æ¤¬±Ñ¹ñµÄ²ñ¤òÄÌ²á¤¹¤ì¤Ð¡¢²¦¼¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÎ¥Ã¦¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ä¥«¥Ê¥À¤ò´Þ¤à14¤Î±ÑÏ¢Ë®²¦¹ñ¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤«¤éÆ±°Õ¤òÆÀ¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï1931Ç¯À©Äê¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥ß¥ó¥¹¥¿¡¼·û¾Ï¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¯¡£¼êÂ³¤¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«
À¯ÉÜ¤¬Æ§½±¤Ç¤¤ëÁ°Îã¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¦¥£¥ó¥¶¡¼¸ø¼ß¤ò²¦°Ì·Ñ¾µ½ç°Ì¤«¤é½ü³°¤·¤¿Ë¡Î§¤ËÎà»÷¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¹ñ²¦¥¨¥É¥ï¡¼¥É8À¤¤È¤·¤ÆÂ¨°Ì¤·¤¿Æ±¸ø¼ß¤Ï1936Ç¯¤ËÂà°Ì¡£¤½¤Î¸å²¦°Ì·Ñ¾µ½ç°Ì¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÎã¤òÍÑ¤¤¤ë¤È¡¢¼óÁê¤Þ¤¿¤ÏÀ¯ÉÜ¹â´±¤¬µÄ°÷¤Ë¤è¤ë¿³µÄ¤Î¤¿¤á¤ËË¡°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Â¾¤ÎË¡°Æ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Åö³º¤ÎË¡°Æ¤âÎ¾±¡¤Ç10ÃÊ³¬¤Î¿³ºº¤È¿³µÄ¤ò·Ð¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÊ³¬¤òÄÌ²á¤·¤¿Ë¡°Æ¤Ï¡¢¹ñ²¦¤ËÁ÷¤é¤ì¤ÆºÛ²Ä¤ò²¼¤µ¤ì¤¿¸å¡¢³Æ±ÑÏ¢Ë®²¦¹ñ¤ËÁ÷ÉÕ¤µ¤ì¤Æ¾µÇ§¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥è¡¼¥¯¡¦¥»¥ó¥È¥é¥ëÃÏ¶èÁª½Ð¤ÎÏ«Æ¯ÅÞµÄ°÷¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥Þ¥¹¥±¥ë»á¤Ïº£½µ½é¤á¡¢±ÑBBC¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¹ñÌ³»²»ö´±¤ÎÇ¤¤«¤é¤â¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤ò³°¤¹¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¡£¤³¤¦¤·¤¿Ìò¿¦¤ä¸ª½ñ¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤Ï»ÔÌ±¤È¤·¤Æ´°Á´¤ÊÀâÌÀÀÕÇ¤¤òÉé¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¹ñÌ³»²»ö´±¤Ï¡¢·¯¼ç¤¬°ì»þÅª¤Ë¸øÌ³¤ò¿ë¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¡¢¹ñ²¦¤«¤éÂåÍý¤È¤·¤ÆÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤ëÆÃÄê¤Î²¦Â²¤ò»Ø¤¹¡£2¿Í¤Î¸ÜÌä»²»ö´±¤Ï¡¢¹ñ²È¤Î±¿±Ä°Ý»ý¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃµö¾õ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊýË¡¤ÇÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤ë¡£
¸½ºß¡¢¹ñÌ³»²»ö´±¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²¦Â²¤Ë¤Ï¥«¥ß¥é²¦ÈÞ¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¡¢¥¨¥É¥ï¡¼¥É²¦»Ò¡¢¥¢¥ó²¦½÷¡¢¥Ù¥¢¥È¥ê¥¹²¦½÷¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤âÆ±¤¸²¦Â²¤Î°ì°÷¤À¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â¸øÌ³¤ò¤³¤Ê¤¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ñÌ³»²»ö´±¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤µ¤ì¤ë¸ø»»¤Ï¶Ë¤á¤Æ¾®¤µ¤¤¡£
¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤ò²¦°Ì·Ñ¾µ½ç°Ì¤«¤é³°¤»¤Ð¡¢¹ñÌ³»²»ö´±¤òÌ³¤á¤ë»ñ³Ê¤â¼º¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£