¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¶êÎï¤µ¤ä¤«¡¡¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¡¦¾åÃ«º»Ìï¤Ë²¦ºÂÀïÄ¾ÃÌÈ½¤â¡Ä¼ºÇÔ¤·à¾¤»È¤¤á¤Ë¡ÖÄ©Àï¤µ¤»¤í¡ª¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¶êÎï¤µ¤ä¤«¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¡¦¾åÃ«º»Ìï¡Ê£²£¹¡Ë¤Ë²¦ºÂÄ©Àï¤òÄ¾ÃÌÈ½¤·¤¿¡£
¡¡£·Æü¤ÎÂçºåÂç²ñ¤Ç£Ö£¹¤òÃ£À®¤·¤¿¾åÃ«¤ËÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç²¦¼Ô¤«¤éÄ©Àï¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¾åÃ«¤¬Éé½ý²Õ½ê¤Î¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á£±¤«·î´Ö¤Î·ç¾ì¤ËÆþ¤ê¡¢¤¤¤Þ¤ÀÄ©Àï¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¶êÎï¤Ï£²£±Æü¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºåÂè£²¶¥µ»¾ìÂç²ñ¤ÇÍè¾ì¤¹¤ë¾åÃ«¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñÁ°¤Ë¾åÃ«¤¬¼«ÅÁËÜ¤Î¤ªÅÏ¤·²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤¿¶êÎï¤ÏË¹»Ò¡¢´ã¶À¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÇÊÑÁõ¤·¹ÔÎó¤ËÊÂ¤ó¤À¡£¼«¿È¤Î½çÈÖ¤¬Íè¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁÇ´é¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¤È¡Ö¾åÃ«º»Ìï¡¢¤ªÁ°¤¬º£ÆüÍè¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤³¤ÎËÜ¤ò²¿²ó¤âÆÉ¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¤â¤¦ÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥È¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤í¡ª¡×¤È²¦ºÂÄ©Àï¤òÄ¾ÃÌÈ½¡£
¡¡¤À¤¬¾åÃ«¤«¤é¡Ö¤Ï¡©¡¡¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤Í¤¨¤À¤í¡ª¡×¤È¼«ÅÁËÜ¤Ç²¥¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¡Ö¤ªÁ°¡¢º»ÌïÍÍ¤Î¾¤»È¤¤¤À¤è¤Ê¡©¡¡¤³¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤·¤â¤Ù¤¿¤Á¤Ë¤ªÎé¤ò¸À¤¨¡ª¡¡¿¼¡¼¤¯Æ¬¤ò²¼¤²¤ë¤ó¤À¤¾¡×¤ÈÌ¿¤¸¤é¤ìÁ´¤¯Áê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â¶êÎï¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤â¤¹¤ë¤«¤éÄ©Àï¤µ¤»¤í¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¾åÃ«¤«¤é¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¤À¼¤Ç¤·¤â¤Ù¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤·¤í¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÁ´ÎÏ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ËÆ¬¤ò²¼¤²Â³¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¶êÎï¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤éÄ©Àï¤µ¤»¤í¡ª¡×¤ÈºÆÅÙ²¦ºÂÀï¤òÍ×µá¤·¤¿¤¬¡¢¾åÃ«¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¥Ð¥«¤¸¤ã¤Í¤¨¤Î¡£Ã¯¤Î¥Þ¥Í¤·¤Æ¤ó¤Î¤«¤ï¤«¤ó¤Í¤¨¤±¤É¡¢£Ç£Ð£Ó¤È¤«°ÕÌ£¤ï¤«¤ó¤Í¤¨¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¡£¤ä¤ë¤ï¤±¤Í¤¨¤À¤í¡¢¥Ð¡¼¥«¡ª¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤é¤ì´éÌÌ¤òÆ§¤ßÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£