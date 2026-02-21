¡ÚMLB¡ÛµÈÅÄÀµ¾°¤¬º£µ¨½é¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇÄ¹ÂÇ´Þ¤à1°ÂÂÇ1»Íµå¡Ö½éÆü¤Ë¤·¤Æ¤ÏÌµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×
MLB¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°Áª¼ê¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö20Æü¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇÄ¹ÂÇ´Þ¤à1°ÂÂÇ1»Íµå¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤Ï¥¥ã¥ó¥×6ÆüÌÜ¤Î¤³¤ÎÆü¤«¤é¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£µÈÅÄÁª¼ê¤Ï»î¹çÁ°¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç27¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ6ËÜÎÝÂÇ¤È°ÂÄê¤·¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¸«¤»¤Æ¤«¤é»î¹ç¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Î¡¼¥¹¥¤¡¼¥¹¥¿¥óÂç³Ø¤ÎÌîµå¥Á¡¼¥à¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¢µÈÅÄÁª¼ê¤Ï2ÈÖ¡¦¥ì¥Õ¥È¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè1ÂÇÀÊ¡¢2µåÌÜ¤òÂª¤¨¤ë¤ÈÂÇµå¤Ï¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÆþ¤ê¡¢¥¨¥ó¥¿¥¤¥È¥ë2¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï0¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î»Íµå¤òÁª¤ó¤ÀµÈÅÄÁª¼ê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï3²ó¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¸òÂå¤·¡¢2ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1»Íµå¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢Âè°ìÀ¼¤Ï¡ÖÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÈó¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Å·µ¤¤Ç¡ØÌîµå¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡Ù¤È¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½éÆü¤Ë¤·¤Æ¤ÏÌµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀï¤ØÌäÂê¤Ê¤¯Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë°ÂÅÈ(¤¢¤ó¤É)¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿µÈÅÄÁª¼ê¡£º£¸å¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆWBC¤Ø»²²Ã¡£»î¹çÁ°¤Ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢µÈÅÄÁª¼ê¤¬¸½ÃÏ21Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¸å¡¢Æ±22Æü¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤ÈÌ¾¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£