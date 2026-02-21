ºå¿À¡¦ºäËÜ¡¡¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤ÎÀÐ°æÂçÃÒ¤Ë¸ÀµÚ¡Öº£¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×
¡¡¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¶¯²½¹ç½É¡×¡Ê£²£±Æü¡¢µÜºê¡Ë
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦ºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¤¬ºå¿À¤ÎÆ±Î½¡¢ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£Æ±Æü¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡Öº¸¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎöË¥¹ç½Ñ¡×¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¼ä¤·¤¤»×¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¤â£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£±£±Æü¤Î¹ÈÇòÀï¤Ç¥Û¡¼¥à¤Î¥«¥Ð¡¼¤ËÁö¤Ã¤Æ¸þ¤«¤¦ºÝ¤Ëº¸Â¤òÉé½ý¤·¹ßÈÄ¡£Íâ£±£²Æü¤ËÂçºåÉÜÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡Öº¸¥¢¥¥ì¥¹ç§¤ÎÂ»½ý¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬µåÃÄ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤Ï¡ÖËÜÍè¤Ê¤é¤³¤³¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤ËÌîµå¿Í¤È¤·¤ÆÁá¤¯Éüµ¢¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂçÃÒ¤Îµå¤ò¤¤¤Ä¤â¤ß¤¿¤¤¤ËÊá¤ì¤ë¾õ¶·¤ËÁá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë»þ¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÃÒ¤¬¾Ç¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤à¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤ÆÌîµå¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢½÷Ë¼Ìò¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£