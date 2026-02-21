¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¿À¡×ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¡¢Èà»á¤È¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡ÖÇú¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Þ¥Â¤Ç²Ä°¦¤¤¹¥¤¡×
¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇYouTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¤Ï2·î20Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èà»á¤È½Ð³Ý¤±¤¿»þ¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¡õÈà»á¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÉ÷¤ÇÈ±Íð¤ì¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Î¤º¤ë¡¼¤¤¡×¡ÖÇú¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÂçº¬Êú¤¨¤Æ¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤È¤«¥º¥ë¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¿À¡¡¤¤ì¤¤¤¹¤®¤ë¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¾Ð´é¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡¡ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬»£¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Þ¥Â¤Ç²Ä°¦¤¤¹¥¤¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Ö¾Ð´é¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤¡×ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀèÆü¤Î¤µ¤¯¤Ã¤È»°±º¤Ø¡¡¥®¥Õ¥È¡Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë¤Î´ü¸Â¡¢ÀÚ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢16Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£1¡Á3ËçÌÜ¤Ï¡¢³¤ÊÕ¤ÇÈà»á¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿4ËçÌÜ¤Ï¡¢Âçº¬¤òÊú¤¨¤¿ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥·¥å¡¼¥ë¤Ç¤¹¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£14ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢Èà»á¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤¦ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖStep family¡×1·î25Æü¤Ë¤Ï¡ÖStep family¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ç½Ð³Ý¤±¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÚ²¼¤µ¤ó¡£7ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Èà»á¤È»×¤ï¤ì¤ëÃËÀ¤ÈÌ¼¤¬¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÊâ¤¯¸å¤í»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
