459Ëü±ß¡ª ¡È¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡É¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¿·¤¿¤Ê¡È3Îó7¿Í¾è¤ê¡É¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×È¯Çä¡ª ÆüËÜÀìÍÑ¤Î¡Ö´Ñ²»³«¤¥É¥¢¡×¡ß¡È¤á¤Á¤ã¹¥Ã¼ÖÆâ¶õ´Ö¡É¡ßÂ¿ºÌ¤Ê¥·¡¼¥È¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬Ì¥ÎÏ¡ª ¤ªÞ¯Íî¥«¥é¡¼¤âÌÜ¤ò¼æ¤¯¥ë¥Î¡¼¡Ö¥°¥é¥ó¥«¥ó¥°¡¼ ¥¯¥ë¡¼¥ë¡×¤È¤Ï¡©
¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è
¡¡2026Ç¯2·î5Æü¡¢¥ë¥Î¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¤Ï¡Ö¥°¥é¥ó¥«¥ó¥°¡¼ ¥¯¥ë¡¼¥ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥é¥ó¥«¥ó¥°¡¼¤Ï²¤½£¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëMPV¡Ê¥Þ¥ë¥Á¡¦¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¡¦¥Ó¡¼¥¯¥ë¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç²¤½£»Ô¾ì¤Î¤ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª ¤³¤ì¤¬ ¡È¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡É¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¿·¤¿¤Ê¡È3Îó7¿Í¾è¤ê¡É¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡Ö¥«¥ó¥°¡¼¡×¤Ï¡¢¥ë¥Î¡¼¤¬1997Ç¯¤«¤éÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈMPV¤Ç¤¹¡£°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤È²Ù¼¼¤òÈ÷¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¥ë¥Î¡¼¤ÎÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2007Ç¯¤Ë¤Ï2ÂåÌÜ¤¬ÅÐ¾ì¡£2021Ç¯¤Þ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢²¤½£¤Ç¤ÏÆü»º¤¬¡ÖNV250¡×¤È¤·¤Æ¤âÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï2021Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿3ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ë¹¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¡¢¤½¤·¤Æ¹â¤¤Áö¹ÔÀÇ½¤È¤¤¤¦¥«¥ó¥°¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥«¥ó¥°¡¼¤ò7¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤È¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢2024Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥°¥é¥ó¥«¥ó¥°¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡²¤½£¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥°¥é¥ó¥«¥ó¥°¡¼ ¥¯¥ë¡¼¥ë¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥«¥ó¥°¡¼ ¥¯¥ë¡¼¥ë¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4910mm¡ßÁ´Éý1860mm¡ßÁ´¹â1810mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹3010mm¡£
¡¡É¸½à¤Î¡Ö¥«¥ó¥°¡¼¡×¡ÊÁ´Ä¹4490mm¡ßÁ´Éý1860mm¡ßÁ´¹â1810mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2715mm¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Á´Ä¹¤È¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤¬±äÄ¹¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥¤¥º´¶Åª¤Ë¤Ï¥È¥è¥¿¤Î¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¡ÊÁ´Ä¹4995mm¡ßÁ´Éý1850mm¡ßÁ´¹â1945-1935mm¡Ë¤ËÇ÷¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤Ï5¿Í¾è¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥é¥ó¥«¥ó¥°¡¼¤Ç¤Ï³ÈÂç¤µ¤ì¤¿3ÎóÌÜ¤ËÆÈÎ©¼°¥·¡¼¥È¤ò2ºÂÄÉ²Ã¤·¡¢7¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¿Í¿ô¤Ç¤Î°ÜÆ°¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥¢¥·¡¼¥È¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤äÄ·¤Í¾å¤²¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¦¤¨¡¢¼è¤ê³°¤·¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¥·¡¼¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ï1024ÄÌ¤ê¤ËµÚ¤Ó¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸åÉô¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Ï³«¸ýÉý830mm¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¾è¤ê¹ß¤ê¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ò¸þ¾å¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥¢¥É¥¢¤Ë¤Ï´Ñ²»³«¤¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹À¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤Ï²¤½£»ÅÍÍ¤Î¥°¥é¥ó¥«¥ó¥°¡¼¤Ë¤ÏÀßÄê¤¬¤Ê¤¯¡¢¥°¥é¥ó¥«¥ó¥°¡¼¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÆüËÜÈÎÇä¥â¥Ç¥ë¤Î¤ß¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ131ps¤òÈ¯À¸¤¹¤ë1.3¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÅÅ»ÒÀ©¸æ7Â®AT¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Ç³Èñ¤ÏWLTC¥â¡¼¥É¤Ç14.7km¡¿L¤È¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤âÁÛÄê¤·¡¢¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó¥¿¥¤¥ä¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£³ê¤ê¤ä¤¹¤¤Ï©ÌÌ¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥Ç¥Ã¥É¥°¥ê¥Ã¥×µ¡Ç½¡×¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÁõÈ÷¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¤Ê¤É¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥µ¥Ï¥éº½Çù¤Îº½¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¡Ö¥Ù¡¼¥¸¥å ¥µ¥Ï¥é¡×¤â¡¢¥°¥é¥ó¥«¥ó¥°¡¼ ¥¯¥ë¡¼¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥«¥ó¥°¡¼ ¥¯¥ë¡¼¥ë¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤Ê¤ÉÆüËÜÆ³Æþ¥â¥Ç¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌÁõÈ÷¤òÈ÷¤¨¤¿°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÈÎÇä²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï459Ëü±ß¤Ç¤¹¡£2026Ç¯2·î5Æü¤è¤êÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï´°Çä¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥°¥é¥ó¥«¥ó¥°¡¼¤Ïº£¸å¤âÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤ä¸ÂÄê¼Ö¤È¤·¤Æ¿ï»þÆ³Æþ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£