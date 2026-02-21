¡Ö¤Ê¤Ë¤ï¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡×¶¶ËÜÍüºÚ¡¢¼Ì¿¿½¸Ì¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤ò²ò¶Ø
¡¡¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï18Æü¤è¤ê¡¢ºòÇ¯È¯Çä¤µ¤ì¤¿10¼þÇ¯µÇ°¼Ì¿¿½¸¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿sherbet¤Î¶¶ËÜÍüºÚ¤Î¥½¥í¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¡Ûsherbet¶¶ËÜÍüºÚ ¼Ì¿¿½¸¡ØRina's Departure¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥±¥¹¥±°áÁõ¤Ç¡ÄºÇ¹â¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¶¶ËÜÍüºÚ
¡¡¼Ì¿¿½¸Ì¤¼ýÏ¿¤Î°áÁõ¡¢¤Þ¤¿¥ª¡¼¥ëÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ï¸«¤´¤¿¤¨È´·²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¶¶ËÜÍüºÚ¡Û
1993Ç¯9·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹159cm¼ñÌ£¡áÎ¹¹Ô¡¢¾Æ¤Æù¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡£ÆÃµ»¡áÆü¾Æ¤±¡¢°Ç¤ËÊ¶¤ì¤ë¡£¡Ö¤Ê¤Ë¤ï¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÂç³èÌö¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½ºß¤Ï±Ç²è¤Ê¤É¤ÎÇÐÍ¥¶È¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£
