¡Úºå¿À¡Û¥ª¡¼¥×¥óÀï³«Ëë¤ÏÃæÆü¤È°ú¤Ê¬¤±¡¡¹â¶¶ÍÚ¿Í¤¬£²²ó£µ£Ë¡¢Âç»³ÍªÊå¤¬ÌÔÂÇ¾Þ
¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡ÃæÆü£±¡½£±ºå¿À¡Ê£²£±Æü¡¢ËÌÃ«¡Ë
¡¡ºå¿À¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î½éÀï¤ò£±¡½£±¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¹â¶¶¤¬£²²ó¤òÅê¤²¤Æ£±¼ºÅÀ¡££²²ó¤Ë¿·½õ¤Ã¿Í¤Î¥µ¥Î¡¼¤Î±¦Á°°ÂÂÇ¡¢Ê¡±Ê¤Îº¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢ÄÔËÜ¤ËÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÀè¼èÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢±»ô¡¢¾åÎÓ¡¢ºÙÀî¤«¤é»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢£²²ó£µ£Ë¤ÈÀøºßÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ç¤Ï¡¢£¶²ó£²»à¤«¤éÂç»³¤¬Ãæ±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£Â³¤¯ÉÍÅÄ¤¬¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¡¢º¸ÍãÀþ¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤ÁÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£Âç»³¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢£³ÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¡£¡Ö£±ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÃ«Ã¼¤Ï£´ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐ³°»î¹ç¤Ç£²Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºò¥·¡¼¥º¥óÍ£°ìÉé¤±±Û¤·¤¿Áê¼ê¤Ë°ú¤Ê¬¤±¡£¼ý³Ï¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£