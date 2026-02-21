¡Úµð¿Í¡Û¡ÖÆü¥Ï¥àÀ½Åê¼ê¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡×½éÀï¤«¤é°¤ÉôºÆÀ¸¹©¾ì¡ª¸½¥É¥é²ÃÆþ¡¦¾¾±º·ÄÅÍ¡õÀïÎÏ³°¡¦ËÌ±ºÎµ¼¡¡È¤¦¤é¤¦¤é¥³¥ó¥Ó¡É£°Éõ
¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡µð¿Í£±¡Ý£³ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê£²£±Æü¡¦ÆáÇÆ¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¾¾±º·ÄÅÍÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤ÈËÌ±ºÎµ¼¡Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¹¥Åê¤·¤¿¡£ºò¥ª¥Õ¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¾¾±º¤Ï£¸²ó¤ËÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë¼ººö¤Ç½ÐÎÝ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ£±²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤Æµð¿ÍÆþ¤ê¤·¤¿ËÌ±º¤Ï£¹²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£±²ó¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¢£²Ã¥»°¿¶¤È´°àú¤ÊÅêµå¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹£²¿Í¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï³«ËëÀï¤Ç¤½¤í¤Ã¤Æ¾å¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡£¶²ó¤Ë¤Ï£²£°£²£´Ç¯¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿ÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¤¬£±²ó´°Á´Åêµå¡£ÊõÅá¥·¥å¡¼¥È¤ËÍê¤é¤Ê¤¤Â¿ºÌ¤Êµå¼ï¤ò»îÅê¤·¡¢ºòµ¨¤«¤é¿Ê²½¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡££³¿Í¤ÏÁ´°÷¡¢¸µÆüËÜ¥Ï¥à¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖËÌ±º¤òÀïÎÏ³°¤Ë¤Ç¤¤ë¥Ï¥à¤µ¤ó¤ÎÁØ¤Î¸ü¤µ¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡Ö±ÍÅÍ¤¯¤ó¾¾±º¤¯¤óËÌ±º¤¯¤ó Æü¥Ï¥àÀ½Åê¼ê¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡×¤È¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿Íºà¤ÎÊõ¸Ë¤Ö¤ê¤Ë´¶Ã²¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£