¿©¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÌë´ÖÎäÂ¢¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µíÆý¤Ê¤ÉÈÎÇä¡¡¹â¾¾»Ô¤¬¼«¼ç²ó¼ý¡¡¹áÀî
¹â¾¾»ÔÄó¶¡
¡¡¥µ¥ó¥á¥Ã¥»¹áÀî¡Ê¹â¾¾»Ô¡Ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤¿¤«¤Þ¤Ä¿©¤ÈÇÀ¤Î¥Õ¥§¥¹¥¿2026¡×¤Ç21Æü¤ËÈÎÇä¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Î°ìÉô¤¬Å¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹â¾¾»Ô¤¬¼«¼ç²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Å¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤·¤ª¤Î¤¨¤Õ¤¸¤«¤ïËÒ¾ì¡×¤Î¥Öー¥¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µíÆý¡¢´Å¼ò¡¢¥èー¥°¥ë¥È¡¢¾Æ¤¥×¥ê¥ó¤Ç¤¹¡£20Æü¸á¸å5»þ30Ê¬¤«¤é21Æü¸áÁ°8»þ35Ê¬¤Þ¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤òÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿ÎäÂ¢¸Ë¤ËÅÅµ¤¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µíÆý¤Ï8¡î°Ê²¼¡¢Â¾¤Î¾¦ÉÊ¤Ï10¡î°Ê²¼¤ÇÊÝ´É¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤ÏºÇ¹â¤Ç13¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£21Æü¸áÁ°9»þ45Ê¬¤´¤í¡¢¥Öー¥¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬µ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¦ÉÊ¤Ï¸áÁ°9»þ30Ê¬¤«¤éÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Çä¤ì¤¿Àµ³Î¤Ê¿ô¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Î¤È¤³¤í·ò¹¯Èï³²¤ÎÊó¹ð¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»Ô¤Ï¾¦ÉÊ¤ò¼«¼ç²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¿©¤Ù¤º¤Ë¹â¾¾»ÔÇÀÎÓ¿å»º²Ý¡Ê087-839-2422¡Ë¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ô¤Ï¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀß±Ä²ñ¼Ò¤¬»ÜÀß¤ËÄÌÅÅ¤Î¿½ÀÁ¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤·¤ª¤Î¤¨¤Õ¤¸¤«¤ïËÒ¾ì¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÊä½þ¤Ïº£¸å¶¨µÄ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£