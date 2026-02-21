ËÌ³¤Æ»¤Î¹â²¹¥Ô¡¼¥¯¤ÏÌÀÆü22Æü¤ÇÍ»ÀãºÒ³²¤ËÃí°Õ¡¡Ï¢µÙºÇ½ªÆü23Æü¤ÏË½É÷È¼¤¦±«¤äÀã
º£Æü21Æü¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢º£Ç¯°ìÈÖ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤È¤Ê¤Ã¤¿½ê¤¬Â¿¤¯¡¢µ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆü22Æü¤Ïº£Æü¤è¤ê¤µ¤é¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¹â²¹¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÀÑÀã¤¬Â¿¤¯»Ä¤ë»þ´ü¤Ç¤Îµ¤²¹¤Î¾å¾º¤ËÈ¼¤¤¡¢Àã²ò¤±¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¡¢¤Ê¤À¤ì¤äÍîÀã¡¢Æ»Ï©¤Î´§¿å¤Ê¤É¡¢Àã²ò¤±¤ËÈ¼¤¦ºÒ³²¤Î´í¸±¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÀÆüÌë¤«¤éÆî¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬³ÆÃÏ¤Ç¶¯¤Þ¤ê¡¢ÌÀ¸åÆü23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆË½É÷¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀ¸åÆü¤Ï³ÆÃÏ¤Ç±«¤äÀã¤¬¹ß¤ë¤¿¤á¡¢¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£Æü¤ÏÆ»ÆâÁ´ÃÏÅÀ¤Ç¥×¥é¥¹¤Îµ¤²¹¡¡¹¤¯º£Ç¯°ìÈÖ¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë
º£Æü(21Æü)¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢¾å¶õ¤Ë4·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤À±Æ¶Á¤Ç³ÆÃÏ¤Çµ¤²¹¤¬µÞ¾å¾º¤·¡¢¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢»¥ËÚ¤Ç7.9¡î¡¢°°Àî¤Ç8.4¡î¡¢ÌÖÁö¤Ç9.3¡î¤Ê¤É¡¢º£Ç¯°ìÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ»Æâ¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æ»Æî¤Î±ü¿¬¤Ç¤Ï11.0¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÆ»Æâ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ»Æâ¤ÇºÇ¤âµ¤²¹¤Î¾å¤¬¤êÊý¤¬Æß¤«¤Ã¤¿Æ»Åì¤ÎÍå±±¤Ç¤â¡¢2.0¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ»Æâ¤Îµ¤²¹´ÑÂ¬ÃÏÅÀÁ´¤Æ¤ÇºÇ¹âµ¤²¹¤¬¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´Æ»¤Ç¥×¥é¥¹¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢1·î11Æü°ÊÍè¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀÆü¤Ï2·î¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î¹â²¹¤â¡¡Àã²ò¤±¤¬²ÃÂ®¤·¡¢Í»ÀãºÒ³²¤Î¤ª¤½¤ì
ÌÀÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¾å¶õ¤Ë¶¯¤¤ÃÈµ¤¤ÎÎ®Æþ¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢ÌÀÆü¤Ï¤µ¤é¤Ëµ¤²¹¤Î¾å¤¬¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÆ»ËÌ¤äÆ»Æî¤òÃæ¿´¤Ëº£Æü¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¹â¤¤µ¤²¹¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°°Àî¤Ç¤Ï11¡î¡¢È¡´Û¤Ç¤Ï12¡î¤È¡¢Æó·å¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï2·î¤ËÆó·å¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¤â¤·Í½ÁÛÄÌ¤ê¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢°°Àî¤Ç¤Ï1889Ç¯¤«¤é¤ÎÅý·×»Ë¾å¡¢5²óÌÜ¤Î´ÑÂ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¿Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÀÑÀã¤Î¾¯¤Ê¤¤½ê¤¬Â¿¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤À50¥»¥ó¥Á¤«¤é100¥»¥ó¥ÁÁ°¸å¤ÎÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤¬Â¿¤¯¡¢»³´ÖÉô¤Ç¤Ï¤µ¤é¤ËÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÏ¿Åª¤Ê¹â²¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀã²ò¤±¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¡¢¤Ê¤À¤ì¤ä²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤ÎÆ»Ï©¤Î´§¿å¤Ê¤É¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»³´ÖÉô¤Ç¤ÎÀã²ò¤±¤Ë¤è¤ê¡¢²ÏÀî¤¬Áý¿å¤·¤¿¤ê¡¢ÅÚº½Êø¤ì¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÌÀÆü¤ÏÍ»ÀãºÒ³²¤Ë¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÀ¸åÆü¤Ï³ÆÃÏ¤Ç¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤Ë¡¡¸á¸å¤Ï¼¾¤Ã¤¿Àã¤ÇÄäÅÅ¤Î¤ª¤½¤ì¤â
Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ëÌÀ¸åÆü23Æü¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎËÌ¤òÈ¯Ã£¤·¤¿Äãµ¤°µ¤¬¿Ê¤à±Æ¶Á¤Ç¡¢Æî¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬³ÆÃÏ¤Ç¶¯¤Þ¤ê¡¢±è´ß¤òÃæ¿´¤ËË½É÷¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Äãµ¤°µ¤«¤é¤Î¤Ó¤ëÁ°Àþ¤¬Ãëº¢¤Ë¤«¤±¤ÆÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³ÆÃÏ¤Ç±«¤Î¹ß¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¡¢²£¤Ê¤°¤ê¤Î¹ß¤êÊý¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Á°Àþ¤¬ÄÌ²á¤·¤¿¸å¤Ï¾å¶õ¤ËÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢µ¤²¹¤¬µÞ¹ß²¼¡£Æ»ËÌ¤òÃæ¿´¤Ë¼¡Âè¤ËÀã¤ËÊÑ¤ï¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢±è´ß¤òÃæ¿´¤Ë¤Õ¤Ö¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Õ¤Ö¤¤ä¿á¤¤À¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤â½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¿¿Åß¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È´¨µ¤¤¬¼å¤¤¤¿¤á¡¢¹ß¤ëÀã¤Ï¼¾¤Ã¤¿Àã¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É÷¤¬¶¯¤¤Ãæ¤Ç¼¾¤Ã¤¿Àã¤¬¹ß¤ë¤È¡¢ÅÅÀþ¤äÆ»Ï©É¸¼±¤Ê¤É¤Ø¤ÎÃåÀã¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Àã¤Î½Å¤ß¤ÇÅÅÀþ¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤ÈÄäÅÅ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎÄäÅÅ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤â¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£