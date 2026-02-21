◇プロ野球 オープン戦 ヤクルト3-1巨人(21日、沖縄・那覇)

オープン戦初戦に先発登板した山粼伊織投手が、この日の登板を振り返りました。

この日は初回にランナーを背負うも、落ち着いた投球で後続を打ち取り無失点の立ち上がり。2回には三者凡退として、2回無失点となりました。浴びた安打は2本、奪三振は2となっています。

キャンプが進む中で少し疲れが出てきたという中でも、落ち着いた投球ができたと振り返った山粼投手。初回には自身の足元に飛ぶヒットから連打とされる場面もありましたが「ランナー出てからの実戦でしか投げられない感覚とかもあるので、ランナーも出た場面でも投げられて。2イニング目はしっかり落ち着いて投げられたと思います」と語りました。

この日は全球種を試してみたいという考えもある中、試合に入ったという山粼投手。「僕は対外試合が(今季)初めてだったので、まっすぐをドーンといこうと思っていたんですけど…」としながら、リードした甲斐拓也選手について言及します。「甲斐さんはその中でしっかりと、僕の考えよりも何個も上の考えを持ってはるので、さすがだなと思って。たくさん話もしましたし、自分の課題も、球の精度やボールの使い方を話していただけるので、それを次の実戦までに今よりも良くしていきたいと思います」と語り、さまざまな球種の手応えを明かしました。

次回へ向けた修正点については「それは僕と甲斐さんの秘密です。すみません」と笑顔。今後へ向け「少しずつイニングも増えてくると思うので、その中でしっかりといいパフォーマンスを出せるように。また今から練習を頑張っていきたいと思います」と語りました。

自身初の開幕投手を狙う山粼投手ですが、試合後の阿部慎之助監督は「開幕候補としては間違いはないが、それはこれからかな」とコメント。今後のアピールにも注目です。