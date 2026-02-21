¿À¸Í¡¡Á°»Ø´ø´±¤ÎµÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÀ¶¿å¤Ë¶ìÇÕ¡Äºòµ¨¤Þ¤Ç¤Î¡È¿À¸Í¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤Ç¤ä¤é¤ì¤ë
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè3Àá¡¡¿À¸Í0¡½1À¶¿å¡Ê2026Ç¯2·î21Æü¡¡IAI¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆüËÜÊ¿¡Ë
¡¡¿À¸Í¤¬º£µ¨¥ê¡¼¥°½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£¸åÈ¾10Ê¬¤ÎPK¤Ë¤è¤ë¼ºÅÀ¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ê¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿µÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÀ¶¿å¤Ë0¡½1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡Áá¡¹¤Ë¶ì¤·¤¤Î©¾ì¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿Á°È¾20Ê¬¤ËDF»³ÀîÅ¯»Ë¤¬Áê¼ê¤òÅÝ¤·¤Æ¥×¥í½é¤Î°ìÈ¯Âà¾ì¡£¡Ö¸·¤·¤¤»þ´ü¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¼õ¤±»ý¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿´ÆÆÄ¡£ÊÂÂçÄñ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¹¤´¤¤ÎÉ¤¤´ÆÆÄ¤À¡×¡£¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤ÏµÈÅÄ´ÆÆÄ¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËCF¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢¤½¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤Ã¤Æ¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ëºòµ¨¤Þ¤Ç¤Î¡È¿À¸Í¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢70Ê¬´Ö°Ê¾å¤ò¿ôÅªÉÔÍø¤ÇÀï¤¦¥Ï¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Þ¤ÇÀ¶¿å¤ËºßÀÒ¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½MF´¥µ®»Î¤ò°ÜÀÒ¸å½é½Ð¾ì¤µ¤»¤ë¡ÈÈëºö¡É¤ÏÉÔÈ¯¡£´¥¤ÏÁ°È¾23Ê¬¤Ë¸òÂå¤·¡¢ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Î³®Àû¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸òÂå¥«¡¼¥É¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸åÈ¾40Ê¬²á¤®¤Ë¤ÏMF¥¸¥§¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¤¬¼«¤é¡Ö¡ß¡×°õ¤ò½Ð¤·¤ÆÃ´²Í¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤â¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ä¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ê¤É°ìÈ¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢9¿Í¤Ç¤Ï1ÅÀ¤òÃ¥¤¦ÎÏ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£