¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤¬£²£°Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤ò¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥«¥Ê¥À¤Ç°é¤Ã¤Æ¡¢¸ì³Ø¤â´®Ç½¡×¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£¸µ£Î£È£Ë¤Ç¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¤Î½»µÈÈþµª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡½»µÈ¥¢¥Ê¤Ï¡¢¸ì³Ø¤¬´®Ç½¤Ê¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢£Î£È£Ë»þÂå¤ÏÀ¤³¦°ä»º¤«¤é¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤Ê¤É¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤Ê³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È½Ò²û¡£
¡¡¹õÌø¤¬¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÉ¤à¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤íÏÃÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢½»µÈ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÆÈÆÃ¤Î¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤È¤«¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÃ±¸ì¤ò¡¢¤¦¤Þ¤¯¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡£¶ì¾ð¤Ê¤É¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¡£
¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ¡Ö³¤³°¤Ç°é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ä¡£¤Þ¤¡¡¢ËÜÅö¤Ë¸À¤¤Ìõ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£ÆÉ¤á¤Ê¤¤´Á»ú¤¬¥Ñ¥Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Ñ¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤È¤«¡£¤³¤¦¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡£Îã¤¨¤Ð¡Ø¤ª¶¾Çþ¤ò´¨É÷¡Ê¤«¤ó¤×¤¦¡Ë¤Ë¤µ¤é¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡Ø¤µ¤à¤«¤¼¡©¡Ù¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¼¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£