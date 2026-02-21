¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å½é¤Î3D¥é¥¤¥Ö±Ç²è¡¢ÆüËÜ¸ø³«¤¬±ä´ü¡¡Á´ÊÆ¤ÈÆ±Æü¤Î5·î8Æü¤ËÊÑ¹¹
¡¡ÊÆ¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Î¥é¥¤¥Ö±Ç²è¡Ø¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å - HIT ME HARD AND SOFT : THE TOUR ¡ÊLIVE IN 3D¡Ë¡Ù¡ÊÇÛµë¡§ÅìÏÂ¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¡¦ÅìÊõ¡Ë¤ÎÆüËÜ¸ø³«Æü¤¬±ä´ü¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ë5·î8Æü¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°µÅÝÅª¥¹¥±¡¼¥ë¤ÈÎ×¾ì´¶¤ò¶Å½Ì¤·¤¿Í½¹ðÊÔ
¡¡ËÜºî¤ÏÅö½é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï3·î20Æü¤Î¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á´ÊÆ¸ø³«Æü¤¬5·î8Æü¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¸ø³«¤âÁ´ÊÆ¸ø³«¤ÈÆ±Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÛµëÂ¦¤Ï¡¢¡Ö¤è¤êËüÁ´¤ÎÂÎÀ©¤ÇºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿Â´¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÍý²ò¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖHIT ME HARD AND SOFT¡×¤ò3D±ÇÁü¤Ç¼ýÏ¿¤·¤¿¥é¥¤¥Ö±Ç²è¤Ç¡¢Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¦Æ±´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
