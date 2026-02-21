¡Ú¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡Û¿À¸Í¤¬¼ó°Ìºë¶Ì¤òÇË¤ê8Ï¢¾¡¡ªµÞ¤¤çÀèÈ¯¤·¤¿¿¢ÅÄÏÂËá¤¬µÕÅ¾¥È¥é¥¤
¡¡¡þ¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥óÂè9Àá¡¡¿À¸Í40¡½24ºë¶Ì¡Ê2026Ç¯2·î21Æü¡¡¿À¸Í¥æ¥Ë¥Ð¡¼µÇ°¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡¿À¸Í¤¬¼ó°Ì¤Îºë¶Ì¤ò40¡½24¤ÇÇË¤ê¡¢8Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°°Ê¹ß¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç23»î¹ç¤òÀï¤Ã¤¿¤¬¡¢2¾¡20ÇÔ1Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ3°Ì·èÄêÀï¤ËÂ³¤¯ºë¶ÌÀïÏ¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºë¶Ì¤ËÏ¢Â³¥È¥é¥¤¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Á°È¾25Ê¬¡¢HO¥¢¥Ã¥·¥å¡¦¥Ç¥£¥¯¥½¥ó¤¬¥È¥é¥¤¡£Æ±29Ê¬¤Ë¤ÏWTB¾¾±Ê´ÓÂÁ¤¬±¦Ãæ´Ö¤ËÆ±ÅÀ¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿¡£Æ±37Ê¬¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥â¡¼¥ë¤ò²¡¤·¹þ¤ß¡¢LO¥¸¥§¥é¡¼¥É¡¦¥«¥¦¥ê¡¼¥È¥¥¥¤¥ª¥Æ¥£¤¬¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤Æ19¡½19¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾2Ê¬¡¢»î¹ç³«»ÏÁ°¤Î¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×Ãæ¤ËÉé½ý¤·¤¿WTB¥¤¥Î¥±¡¦¥Ö¥ë¥¢¤ËÂå¤ï¤êµÞ¤¤çÀèÈ¯¤ËÆþ¤Ã¤¿WTB¿¢ÅÄÏÂËá¤¬º¸Ãæ´Ö¤ËÁö¤ê¹þ¤ß¡¢µÕÅ¾¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿¡£¤½¤³¤«¤é3Ï¢Â³¥È¥é¥¤¤Çº¹¤òÂç¤¤¯¹¤²¤¿¡£¸åÈ¾30Ê¬¡¢ºë¶Ì¤Ë¥È¥é¥¤¤òµö¤¹¤â¡¢ÅÀº¹¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï03¡½04¥·¡¼¥º¥óÂè8Àá°ÊÍè¤È¤Ê¤ëºë¶ÌÀï¤Ç¤Î¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£