¤¿¤±¤¦¤Á¤Û¤Î¤«¡¢Èà»á¡¦¤È¤í¥µµ×ÊÝÅÄ¤Ë¸ÀµÚ¡ÖÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤È¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ê32¡Ë¤ÎËå¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¿¤±¤¦¤Á¤Û¤Î¤«¡Ê28¡Ë¤¬¡¢19ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË ¿¼2:36¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Èà»á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡¦µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¡Ê46¡Ë¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÃÝÆâÎÃ¿¿¤ÎËå¡É¤¿¤±¤¦¤Á¤Û¤Î¤«¤È¤Î¸òºÝÊóÆ»¤Ë¸ÀµÚ
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î°ðÅÄÈþµª¤«¤é¡ÖÎø°¦¤ÎÏÃ¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿¤¿¤±¤¦¤Á¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ïµ×ÊÝÅÄ¤Î´é¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥óµ×ÊÝÅÄ¤È¸òºÝÃæ¡×¤È¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡¤¿¤±¤¦¤Á¤Ï¡ÖÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¤È²óÅú¡£¡ÖËâÊª¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÃÝÆâÎÃ¿¿¤ÎËå¡É¤¿¤±¤¦¤Á¤Û¤Î¤«¤È¤Î¸òºÝÊóÆ»¤Ë¸ÀµÚ
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î°ðÅÄÈþµª¤«¤é¡ÖÎø°¦¤ÎÏÃ¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿¤¿¤±¤¦¤Á¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ïµ×ÊÝÅÄ¤Î´é¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥óµ×ÊÝÅÄ¤È¸òºÝÃæ¡×¤È¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡¤¿¤±¤¦¤Á¤Ï¡ÖÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¤È²óÅú¡£¡ÖËâÊª¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£