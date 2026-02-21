¾®·¿¸¤¡Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡©ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¤â¤¦¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¡Ö¾Ð¤¤¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡ÛÁÛÁü¤È°ã¤Ã¤¿¡Ä¡ª2.3kg¤À¤Ã¤¿»Ò¸¤¤ÎÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤È¤Ï¡©
¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿¥Ó¥·¥ç¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¼¤Î»Ò¸¤¡£¡ÖÂç¤¤á¤Î»Ò¸¤¡×¤È¤¤¤¦Âè°ì°õ¾Ý¤òÊú¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡È¾®·¿¸¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»Ò¸¤¤ÏÁÛÁü¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ë»Ñ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¾×·â¤Î»Ñ¤ò»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤¬Instagram¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢12Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬½¸¤Þ¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢pom._.pudding_¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¡£
¥Ó¥·¥ç¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¼¤ÎÃË¤Î»Ò¡Ö¤Ý¤à¤¯¤ó¡×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î²Ä°¦¤µ¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åö½é¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡Ö¿Æ¤Ï5-6kg¤Ç¡¢º£¤Î3ÇÜ¤Ë¤ÏÀ®Ä¹¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
º£¤Þ¤Ç¸«¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖÂç¤¤Ê»Ò¸¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿pom._.pudding_¤µ¤ó¡£
¼þ¤ê¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤«Âç¤¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
pom._.pudding_¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¥¹¥¯¥¹¥¯À®Ä¹¤·¤¿¤Ý¤à¤¯¤ó¡£
¤Ý¤à¤¯¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¸¤¤Îº¢¤ÏÊÒ¼ê¤Ç¥é¥¯¥é¥¯Êú¤Ã¤³¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À®Ä¹¤·¤¿¤Ý¤à¤¯¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ë¤Èpom._.pudding_¤µ¤ó¤ÎÂÎ¤Ï¤Û¤Ü±£¤ì¡¢¸«¤ë¤«¤é¤Ë½Å¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡£
2.3kg¤À¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È11.2kg¤Þ¤ÇÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ö3ÇÜ¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ç¤«¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤±¤É¡¢¾®·¿¸¤¡Ä¡©¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Îpom._.pudding_¤µ¤ó¡£
pom._.pudding_¤µ¤ó¤ËÂç¤¤¤¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤³¤È¤äÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¿©¤¤¤·¤óË·¤ÇÇØ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¿©¤ÙÊª¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤êÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÊú¤¿´ÃÏ¤¬ºÇ¹â¤Ê¤Î¤È¡¢¡È¥É¥¹¥ó¥É¥¹¥ó¡É¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤ë»Ñ¤¬¤È¤Æ¤âÌþ¤·¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°é¤Æ¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡È²Ä°¦¤¤¡É¤ÎÌÌÀÑ¤¬Âç¤¤¯¤Æ¹¬¤»¡£¤À¤±¤É¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾å¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¡Ä¡ª¡×¤È²Ä°¦¤µ¤¬°î¤ì¤ëÈ¿ÌÌ¡¢Âç¤¤¤¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ò»ô¤¦ÂçÊÑ¤µ¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦¤È¡¢¡ÖÌÌÇò¤¯¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¤é¥Ð¥º¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤ä¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ï¡¢¡È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤±¤ÉÌÌÇò¤¤¡É¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤Õ¤ï¤Ã¤Õ¤ï¤Ê»Ñ¤¬°¦¤ª¤·¤¤
pom._.pudding_¤µ¤ó¤Î¤ªÂð¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥·¥ç¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¼¤Î¤Ý¤à¤¯¤ó¤Î¤Û¤«¤Ë¥Ó¥·¥ç¥ó¥×¡¼¤Î¤×¤ê¤ó¤¯¤ó¤â°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÏÅÜ¤é¤Ê¤¤¤Ý¤à¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´ÈÓ¤ò¼è¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ø¤¦¡¼¡Ä¡Ù¤ÈÓ¹¤Ã¤Æ¡¢¾®¤µ¤¤¥Ï¥¦¥¹¤ËÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£·ë¶É¾å¤«¤é¤Ý¤à¤Ë¾è¤é¤ì¤Æ¥Ï¥¦¥¹¤¬ÄÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤Ý¤à¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
pom._.pudding_¤µ¤ó¤¬¼Â²È¤Ë¤Ý¤à¤¯¤ó¤È¤×¤ê¤ó¤¯¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¹ß¤ê¤é¤ì¤º¤¤¤Ä¤â½õ¤±¤òÂÔ¤Ä¤È¤¤¤¦2É¤¡£
³¬ÃÊ¤Î²¼¤òÇÁ¤¹þ¤ó¤À¤ê¡¢ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤ÆÊòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥±¥ó¥«¤â¤¹¤ë¤±¤ì¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Àã¤ÎÃæ¤Ç¤Î»¶Êâ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÍ·¤ÓÀã¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ý¤à¤¯¤ó¤È¤×¤ê¤ó¤¯¤ó¡£
ÌÓ¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê¤Î¤ÇÀã¤¬ÉÕ¤¤ä¤¹¤¯¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤¬ÂçÊÑ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤êÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
pom._.pudding_¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¤Ý¤à¤¯¤ó¤È¤×¤ê¤ó¤¯¤ó¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤Æü¾ï¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤µ¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»×¤ï¤º¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á¡×¤È¥¥å¥ó¤È¤Ê¤ëÅê¹Æ¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢¤¼¤Òpom._.pudding_¤µ¤ó¤ÎInstagram¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¸¡á¤Ê¤Ä¤¤¤í