Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¸ø¼°¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¤¬¿´ºØ¶¶¤Ç¸ÂÄê¾å±Ç
¡¡20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ï¡¢¸ø¼°¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±ÇÁüºîÉÊ¡ÖDOCUMENTARY OF OSAKA BLUTEON¡×CHAPTER 1&2¤Î¸ÂÄê¾å±Ç²ñ¤ò¡¢Âçºå¡¦¿´ºØ¶¶¤Îkino cinéma ¿´ºØ¶¶¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾å±ÇÆü¤Ï3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤È3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î2Æü´Ö¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¼°YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖDOCUMENTARY OF OSAKA BLUTEON CHAPTER 1 ¡ÈWE WIN¡É¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢Ì¤¸ø³«±ÇÁü¤ò´Þ¤à¡ÖCHAPTER 2 ¡ÈTHE TOUGHEST¡É¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Ìó90Ê¬¤ÎÆÃÊÌ¹½À®¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½éÆü¤Î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¾å±ÇÁ°¤Ë¤Ï¡¢Æ±Æü¤ËÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëSV¥êー¥°Âè15ÀáGAME2Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥ºÀï¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡¢¥·¥¢¥¿ーÁ°¥í¥Óー¤Ç¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤È¤·¤ÆÌµÎÁÊü±Ç¤¹¤ë¡£¥í¥Óー¤Ç¤Î´ÑÍ÷¤Ï±Ç²è¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â´ÑÍ÷²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¾å±Ç»þ´Ö¤Ï¡¢1Æü¡ÊÆü¡Ë¤¬17:00³«±é¡Ê16:30³«¾ì¡Ë¡¢4Æü¡Ê¿å¡Ë¤¬19:00³«±é¡Ê18:30³«¾ì¡Ë¡£²ñ¾ì¤ÏÂçºå»ÔÃæ±û¶èÀ¾¿´ºØ¶¶¤Îkino cinéma ¿´ºØ¶¶¡¦¥·¥¢¥¿ー1¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Áー¥à¤ÎÊâ¤ß¤ÈÉñÂæÎ¢¤òÂç¥¹¥¯¥êー¥ó¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£