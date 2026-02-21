¥Ö¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¤ÎÅìµþGB¤¬5°ÌÉâ¾å¡ª ¼çË¤ÉÔºß¤ÎÅì¥ìÀÅ²¬¤ÏCS±ó¤Î¤¯ÇÔÀï¡ÚÂçÆ±À¸Ì¿SV¥êー¥°ÃË»ÒÂè6ÀáGAME1¡Û
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÂè6ÀáGAME1¤¬2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ë¤ÆÅìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º¤ÈÅì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÄø¤Î´Ø·¸¤Ç¸å¤íÅÝ¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¥«ー¥É¡£7°Ì¤ÎÅì¥ìÀÅ²¬¤¬ÇÔ¤ì¤ì¤Ð¡¢¼ó°Ì¤Î¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¿Ê½Ð¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡12¾¡14ÇÔ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¿Ê½Ð·÷Æâ¤Î6°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ëÅìµþGB¤Ï¡¢¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡ÊOP¡Ë¤Ë¥Ð¥ë¥È¥·¥å¡¦¥¯¥ì¥¯¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¡ÊOH¡Ë¤ËÌøÅÄ¾ÍÎ¤È¥ë¥Á¥¢ー¥Î¡¦¥ô¥£¥»¥ó¥Æ¥£¥ó¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¡ÊMB¡Ë¤ËÂçÃÝ°íÀÄ¤È°ËÆ£Íù¶ê¡¢¥»¥Ã¥¿ー¡ÊS¡Ë¤Ë¤Ï¥ëー¥ー¤Î¶áÆ£Íö´Ý¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢9¾¡17ÇÔ¤ÇÅìµþGB¤òÄÉ¤¦Åì¥ìÀÅ²¬¤ÏÁíÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥¥ê¥ë¡¦¥¯¥ìー¥Ä¤¬·ç¾ì¡£OH¤Ë¤Ï½ÅÆ£¥È¥Ó¥¢¥¹ìâ¡¢»³ÅÄÂçµ®¡¢¾®ß·Ãèµ±¡¢MB¤Ë¾åÛê¥ì¥¤¥â¥ó¥É¤È¥Æ¥¤¥éー¡¦¥¨¥¤¥Ö¥ê¥ë¡¢S¤Ë¿·µ®Íµ¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤¤¤¤Ê¤ê¿·¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤¬¥êー¥É¤òÃ¥¤¦¥·ー¥½ー¥²ー¥à¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤¹¤ë¡£ÃæÈ×¤Ç¥Üー¥ë¤Î¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëºÝ¤É¤¤È½Äê¤¬¤É¤Á¤é¤âÅì¥ìÀÅ²¬¤ÎÆÀÅÀ¤È¤Ê¤êÈ´¤±½Ð¤¹¤¬¡¢ÅìµþGB¤â¾¡Éé¤É¤³¤í¤òÃÎ¤ë¥¯¥ì¥¯¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç19-20¤Î1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ë¡£20ÅÀÂæ¤ÇÅìµþGB¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë¤¬¡¢»î¹ç¤Ï¥Ç¥åー¥¹¤Ø¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤«¤é30ÅÀÂæ¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤àÇ®Àï¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï½ÅÆ£¤¬ÌøÅÄ¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·29-31¤Ç¥»¥Ã¥È¤òÀè¼è¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤·¤¿ÅìµþGB¤ÏÂè2¥»¥Ã¥È¤«¤éÌøÅÄ¤ËÂå¤¨¤Æ¸åÆ£Î¦æÆ¤òÅêÆþ¡£¤¤¤¤Ê¤êÅì¥ìÀÅ²¬¤Ë¥êー¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÅÜÅó¤ÎÏ¢Â³¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç°ìµ¤¤ËµÕÅ¾¤¹¤ë¡£¾åÛê¤ËÂå¤¨¤ÆÍûÇî¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁª¼ê¸òÂå¤ÇÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÅì¥ìÀÅ²¬¤À¤¬¡¢¥ô¥£¥»¥ó¥Æ¥£¥ó¤ÎÏ¢Â³¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤â¤¢¤êÎ®¤ì¤ò´°Á´¤ËÅìµþGB¤Ë¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ25-16¤ÎÂçº¹¤ÇÅìµþGB¤¬¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Âè3¥»¥Ã¥È¡¢Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤Åì¥ìÀÅ²¬¤ÏÍû¤È¿ÈÄ¹210cm¤ÎËÒÂç¹¸¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤ê3Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¹¥¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ë¡£¤½¤Î¸å¤ÏÎ¾¼Ô¸ß³Ñ¤ÎÀï¤¤¤¬Â³¤¯¤¬¡¢Àè¤ËÆ°¤¤¤¿¤Î¤ÏÅìµþGB¡£¿¼ÄÅ°°¹°¡¢¥ä¥ó¡¦¥³¥¶¥á¥ë¥Ë¥¯¡¢ÀîÌîÂöËá¤ò3ËçÂØ¤¨¤ÇÅêÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Åì¥ìÀÅ²¬Â¦¤Î¥ß¥¹¤â¤¢¤êµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£½ªÈ×¤ÏÂè2¥»¥Ã¥ÈÆ±ÍÍ¤ËÅìµþGB¥Úー¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ25-20¤Ç¥»¥Ã¥È¤òÏ¢¼è¤·¤¿¡£
¡¡Âè4¥»¥Ã¥È¤â¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤ËÅìµþGB¤¬4ÅÀÀè¼è¡£Åì¥ìÀÅ²¬¤âÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤¬¡¢Àè¤Ë20ÅÀÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¤Î¤ÏÅìµþGB¡£¤¿¤À¡¢ºÇ½ªÈ×¤ËÅì¥ìÀÅ²¬¤â°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¥ô¥£¥»¥ó¥Æ¥£¥ó¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É23-22¤Î1ÅÀº¹¤Ç¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢26-24¤ÇÅìµþGB¤¬²¡¤·ÀÚ¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢Â¾²ñ¾ì¤Ç5°Ì¤Î¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤êÅìµþGB¤Ï5°Ì¤ËÉâ¾å¡£°ìÊý¤ÎÅì¥ìÀÅ²¬¤Ï¥¯¥ìー¥ÄÉÔºß¤ÎÃæ¤ÇÂè1¥»¥Ã¥È¤³¤½Ã¥¤¦¤âÂè2¥»¥Ã¥È°Ê¹ß¤ÏÁê¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤êµÕÅ¾Éé¤±¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¿Ê½Ð¤òÁè¤¦Áê¼ê¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢7°Ì¤ÎÅì¥ìÀÅ²¬¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥µ¥ó¥È¥êー¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¿Ê½Ð¤âÆ±»þ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡Àï¤ÎGAME2¤Ï21Æü¡ÊÆü¡Ë13»þ5Ê¬¤«¤éÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º 3-1 Åì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬
Âè1¥»¥Ã¥È 29-31
Âè2¥»¥Ã¥È 25-16
Âè3¥»¥Ã¥È 25-20
Âè4¥»¥Ã¥È 26-24