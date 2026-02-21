¡È¿·¼Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¡ÉÌó35Ç¯Á°¤Î½éÂå¡ØNSX¡Ù¤¬ÂçÃíÌÜ¡¡¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡Èµì¼ÖºÆÀ¸¡É»ö¶È¤È¤Ï
¡¡2·î21Æü¡¢22Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡ØNostalgic 2days 2026¡Ù¡Ê¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯2¥Ç¥¤¥º¡Ë¡£Ì¾¼Ö¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµì¼Ö¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¿·¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤òµ±¤«¤»¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥Û¥ó¥À¤Î½éÂå¡ØNSX¡Ù¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿168Ëç¡Û¾×·â¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡Ä30Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¼Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥Û¥ó¥À½éÂå¡ØNSX¡ÙÆâ³°ÁõÁ´Éô¸«¤»¡ãNostalgic 2days¡ä
¡¡Æ±¼Ö¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖHonda Heritage Works¡×¡Ê¥Û¥ó¥À¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ë¡£¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Û¥ó¥À¤¬¡¢¸Å¤¤¼Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ì¥¹¥È¥¢¡¢ÉôÉÊ¤Î¶¡µë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡¡Æ±¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¡ÊNSX¤Ï¡Ë¤â¤È¤â¤È½ãÀµ¤ÎÊä½¤ÉôÉÊ¤À¤±¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¼Ö¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¡Ø¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥×¥é¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎÌ»º¤â½ªÎ»¤·¤Æ¡¢¤â¤¦30²¿Ç¯·Ð¤Ä¡£ÉôÉÊ¤Î¶¡µë¤¬ÅÓÀä¤¨¤¬¤Á¤Ç¡¢¸½¤Ë¶¡µë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÉÊ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¤À¤ó¤À¤ó¥×¥é¥ó¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¡¢Äó¶¡¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤â¹Ê¤é¤ì¤ë¤·¡¢¤¤á¤ÎºÙ¤«¤¤¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢º£²óÉôÉÊ¤ÎÉü¹ï¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò1ÈÖÂç¤¤Ê¤È¤³¤í¤È¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡Ø¥ì¥¹¥È¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Á´ÂÎ¤ò¤½¤Î¥Û¥ó¥À¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¥ï¡¼¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤³¤Î»±¤Î²¼¤Ë¤Ö¤é²¼¤²¤Æ»Ï¤á¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¡£º£Ç¯4·î¤«¤éÀµ¼°¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢1·î¤Î¥í¡¼¥ó¥Á°Ê¹ß¡¢Â¿¤¯¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¸Å¤¤¼Ö¤Ï¡È»º¶È°ä»º¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤é¡¢ÀÇ¶â¤ÎÍ¥¶ø¤äµì¼ÖÍÑ¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÀß¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñ¤ò¤¢¤²¤Æ¤½¤ÎÊ¸²½Åª¤Ê²ÁÃÍ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÏÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ëÆÀ¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Û¥ó¥À¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥È¥è¥¿¤äÆü»º¤Ê¤É¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼çÆ³¤·¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥ó¥À¤â¡ÖÂ¾¼Ò¤µ¤ó¤âÀè¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤â¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÆ°¤¤â¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¥¹¥È¥¢Ê¸²½¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¤Æ¡¢º£Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò°ì½ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢¡Ê°ì½ï¤Ë¡Ë¾úÀ®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¤Ï¡¢¸Å¤¤¼Ö¤ò¾è¤ê´¹¤¨¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¼Ö¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â½ÅÍ×¡£¤½¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´ë¶È¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¼ý±×¤¬¤Ê¤¤¤ÈÂ¸Â³¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î¹½Â¤¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Îº£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¼Ö¤ÎÊ¸²½¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¡Ö¡Ê¤ªµÒÍÍ¤Ë¼Ö¤Ë¡ËÄ¹¤¯¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼Ö¤ÎÎÉ¤¤Ê¸²½¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤È»Ï¤á¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡£¡Ê¼Ö¤òÇä¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤È¤Ï¡Ë¼´¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤Á¤é¤â´ë¶È¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»×¤¤¤È¤·¤Æ¤ÏÎ¾Êý»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¸½¾õ¡¢½éÂå¡ØNSX¡Ù¤Î½é´ü¥â¥Ç¥ë¤¬ÂÐ¾Ý¡£¤³¤³¤«¤é»Ï¤á¤Æ¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢¡Ö»×¤¤¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ä¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¡Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¡ËÉü¹ï¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡Äº£¸å¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡×¤È¸½¾õ¤âÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¥ì¥¹¥È¥¢¤Î´ðËÜ²Á³Ê¤Ï1155Ëü±ß¤«¤é¤È¹â³Û¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥ì¥¹¥È¥¢¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î°Â¿´´¶¤ÏÂå¤¨¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£ËÜ³Ê»ÏÆ°¤¹¤ë4·î°Ê¹ß¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢Ãí»ë¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡ØNostalgic 2days¡Ù¤Ï¡¢·ÝÊ¸¼Ò¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼(µì¼Ö)¤Î»¨»ï¡ØNostalgic Hero¡Ù¡Ø¥Ï¥Á¥Þ¥ë¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ù ¡ØNostalgic SPEED¡Ù¡ØClassic PORSCHE¡Ù¡¢Web¥µ¥¤¥È¡ØNosweb.jp¡Ù¡ØÆÃÁªµì¼Ö¾ðÊó¡Ù¤¬¹çÆ±¤Ç¼çºÅ¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡£¹ñ»º¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¤¢¤é¤æ¤ëµì¼Ö¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥ì¥¹¥È¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¤¬½¸·ë¤·¡¢µ®½Å¤Ê¼ÖÎ¾¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
