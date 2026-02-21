ºÇËÌ¡¦ÃÕÆâ¤ÎÀã¸¶¡¢¸¤¤¾¤ê¼ÀÁö¡¡¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¥ì¡¼¥¹¡¢40²óÌÜ
¡¡¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¸¤¤¾¤ê¥ì¡¼¥¹¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×Á´¹ñ¸¤¤¾¤êÃÕÆâÂç²ñ¡×¤¬21Æü¡¢ËÌ³¤Æ»ÃÕÆâ»Ô¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ç40²óÌÜ¡£Æ»Æâ¤Î¤Û¤«¡¢´ä¼ê¸©¤«¤é¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¸¤¤È»²²Ã¼Ô¤¬Â©¤ò¹ç¤ï¤»Àã¸¶¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡2Æ¬¤Ç¤½¤ê¤ò°ú¤1¥¥í¤òÁö¤ë¤³¤ÎÆüºÇ½é¤Î¥ì¡¼¥¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¸¤¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥ï¥¦¡¢¥ï¥¦¡ª¡×¤ÈÄ·¤Ó¤Ï¤Í¡¢¹ç¿Þ¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£´ÑµÒ¤¬¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤ëÃæ¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¤ËÀª¤¤¤è¤¯¶î¤±½Ð¤·¡¢Áö¤ê½ª¤¨¤ë¤ÈÇï¼ê¤¬¤ï¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤¿»¥ËÚ»Ô¤ÎÇòºê°¡Í´Èþ¤µ¤ó¤Ï¥·¥Ù¥ê¥¢¥ó¥Ï¥¹¥¡¼¤Î¿Æ»Ò¤È°ì½ï¤Ë200¥á¡¼¥È¥ë¤ò´°Áö¡£¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Áö¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡£ºÇ¹â¤Î¿Æ»Ò¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£