¡Úµð¿Í¡Û¥ª¡¼¥×¥óÀï¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¡¡ÂÇÀþ¤Ï£³°ÂÂÇ£±ÆÀÅÀ¤âÅêÂÇ¤Ç¿·ÀïÎÏ¤Ë¼ý³Ï
¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡µð¿Í£±¡½£³¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£²£±Æü¡¦ÆáÇÆ¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÇÔ¤ì¤Æ¥ª¡¼¥×¥óÀï¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î»³ºê¤Ï£²²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£ µð¿Í¤Ï£²²ó¤Ë£´ÈÖ¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Î°ÂÂÇ¡¢£µÈÖ¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Î°ì¥´¥í¼ººö¤ÇÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢£¶ÈÖÀô¸ý¤Îº¸µ¾Èô¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡£²ÈÖ¼ê¤ÎÀ¾´Ü¤Ï£²¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Î£´²ó¤Ë£²»à¤«¤éÏ¢Â³»Íµå¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é£²²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¬¡¢£µ²ó¤Ë¤ÏÁ¥Ç÷¤¬£³¼ºÅÀ¤·¤ÆµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï£¶²ó¡¢£²»à¤«¤éÏ¢Â³»Íµå¤È²¼Àî¤ÎË½Åê¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¿½¹ð·É±ó¤ÇËþÎÝ¤È¤·¤¿¤¬¸åÂ³¤¬ÅÝ¤ì¤¿¡££¸²ó¤Ï¾¾±º¡¢£¹²ó¤ÏËÌ±º¤Î¿·ÀïÎÏ¥³¥ó¥Ó¤¬¤È¤â¤ËÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï£³°ÂÂÇ£±ÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤¬ÍèÆü½é°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÅêÂÇ¤Ç¿·ÀïÎÏ¤Ë¼ý³Ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£