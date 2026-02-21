ºÇ¾å¤â¤¬¡¢Êâ¤¥¿¥Ð¥³¤ò¡È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡É¤È»×¤¦¿Í¤Ë¥â¥ä¥Ã¡Ö°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤¢¡¢¡¢¡¢¡×
¡¡¸µ¡Ö¤Ç¤ó¤ÑÁÈ¡¥inc¡×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ºÇ¾å¤â¤¬¡Ê36¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£
¡¡¡ÖÊâ¤¥¿¥Ð¥³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤òÅ¸³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÊâ¤¥¿¥Ð¥³¤ò¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¡ÄµÊ±ì½ê°Ê³°¤ÇµÛ¤¦¤Î¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¡Ä°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤¢¡¢¡¢¡¢¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£
¡¡¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊ¬¤«¤ë¡ÄµÛ¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤Ï¥Û¥ó¥È¤Ë¤ä¤á¤ÆÍß¤·¤¤¡Ä¡×¡Ö¸«¤«¤±¤¿¤é¤º¤Ã¤ÈÂ©»ß¤á¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖµÊ±ì½ê¤È¤«¤Ç¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÌÂÏÇ¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËµÛ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬1ÈÖ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£