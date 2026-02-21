¥í¥·¥¢·³¤Î¡ÈÍ×ºÉ¥¨¥ê¥¢¡É¤òÀ©°µ¤¹¤ë¡Ö¶¯ÎÏ¤ÊÀï¼Ö¡×¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³« ¼Â¤ÏÀï¼Ö¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¹¤éº£¤Ï°ÛÎã¡©
µ®½Å¤ÊÀï¼Ö¤òÅêÆþ¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¯ÉÜ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ö¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É24¡×¤Ï2026Ç¯2·î16Æü¡¢¶¡Í¿¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«À½M1A1¡Ö¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥¹¡×Àï¼Ö¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ²ÐÎÏ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦ÍÍ»Ò¤ò¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿ØÃÏ¤Ë½¸ÃæË¤²Ð¡ª ¤³¤ì¤¬¡¢Äå»¡¥É¥í¡¼¥ó¤ÈÏ¢·È¤¹¤ëM1A1¡Ö¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥¹¡×¤Ç¤¹
¡¡¤³¤Î¹¶·â¤Ï¡¢2025Ç¯12·î²¼½Ü¤Ë¥Ý¥¯¥í¥Õ¥¹¥¯ÉÕ¶á¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥í¥·¥¢·³ÉôÂâ¤ò·âÂà¤·¤¿¸å¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿È¿¹¶ºîÀï¤Î°ì´Ä¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥¹Àï¼Ö¤ò±¿ÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÎ¦·³Âè425ÆÈÎ©ÆÍ·âÏ¢Ââ¤Ç¤¹¡£Àï¼Ö¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢Í×ºÉ²½¤µ¤ì¤¿¹©¶ÈÃÏÂÓ¤Ø¿Ê·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¶¡Í¿¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2025Ç¯²Æº¢¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤é¶¡Í¿¤µ¤ì¤¿49Î¾¤Î¤¦¤Á¤Î1Î¾¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±Àï¼Ö¤ÏÃÏÍë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤Ë¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó»¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á°¿Ê¤ò·ÑÂ³¡£ÊâÊ¼¤¬ÌÜÉ¸¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò²Ô¤®¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¹ÔÆ°ÉÔÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌÜÉ¸¤ÏÃ£À®¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤È¥í¥·¥¢·³¤ÎÀïÆ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Àï¼Ö¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤ÆÀï¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¼«Çú·¿¥É¥í¡¼¥ó¡ÊFPV¥É¥í¡¼¥ó¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÂ»½ý¼ÖÎ¾¤ÎÁý²Ã¤ò¼õ¤±¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÄå»¡¥É¥í¡¼¥ó¤ÇÅ¨¤Î°ÌÃÖ¤òÆÃÄê¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¸½¾ì¤ËµÞ¹Ô¤·¡¢¿ôÈ¯¤ÎÀï¼ÖË¤¤ò¼Í·â¤·¤¿¸å¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Î¶¼°Ò·÷³°¤Ø¿×Â®¤Ë¸åÂà¤¹¤ëÀïË¡¤¬ºÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥í¥·¥¢·³¤Î¶¯¸Ç¤ÊµòÅÀ¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Îã³°Åª¤ËÀï¼Ö¤¬Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£